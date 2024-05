Valerie Tung Kwong (“Acrobazie”): “Mia figlia di 19 anni mi ha detto: ‘Non vivrò fino a 40 anni’”.

Fin dai suoi esordi in letteratura nel 1997 con grande, Valérie Tung Kwong (Parigi, 1964) non smette mai di descrivere le disavventure, ogni volta con rinnovata ispirazione: quel momento in cui tutto cambia. La famiglia è un altro dei suoi argomenti preferiti. In Acrobazie aereeCi racconta la storia di Eddie, Nora e Lenny Power. Il padre è a capo di una grande società di consulenza, la madre possiede un piccolo laboratorio di gioielleria e Leni ama le acrobazie (ginnastica acrobatica). Fino al giorno in cui…

Questo è il giorno in cui Eddie scopre che il suo partner lo ha tradito, portando l’azienda alla bancarotta. Ma Eddie continua a vivere come se nulla fosse successo, nascondendo a chi gli è più vicino il fatto di essere devastato. Anche se non dovesse durare, lo stile di vita di sua moglie e sua figlia sarà inevitabilmente scosso.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire ecco.

La famiglia, un ecosistema entusiasmante

“Come microcosmo, il tema della famiglia è un ecosistema emozionante, L’evoluzione di Valerie Tung Kwong, così come la incontriamo in occasione dell’uscita del suo tredicesimo romanzo. Lì si sviluppano legami complessi e ogni membro incontra difficoltà nel trovare il proprio posto, aspettative diverse e conflitti intergenerazionali”.

“Guerre interne” di Valerie Tong Kwong

Eddie si nasconde e mente, e sua madre gli consegna una busta (è l’unica a sapere del naufragio): Per quali motivi? Pensiamo a Jean-Claude Romand (che si nasconderebbe per diciotto anni durante la sua attività professionale). “Da quando è uscito questo libro, i lettori mi hanno inviato le loro storie. Lo scrittore testimonia. I motivi per mentire non sono sempre gli stessi. Da quello che ho potuto capire riguardo a Jean-Claude Romand, si trattava di un grosso problema di ego. Eddie è in uno stato di completo panico e panico e non vede altra soluzione se non quella di mentire. È stato allevato con l’idea che il successo di un uomo, il successo nella vita, passa attraverso il successo materiale. Quando apprende di essere stato distrutto, perde improvvisamente tutto ciò che costituisce la sua identità.

Non è un caso che i genitori ritratti da Valerie Tong Kwong siano bambini degli anni ’70. “Si sono costruiti secondo i modelli tramandati loro dai loro genitori.”“, spiega l’autore. Dopo il ruolo degli uomini, il ruolo delle donne, in un primo momento, è a dir poco stereotipato. “La madre sacrificale, che sosterrà suo marito e proteggerà sua figlia, proviene da una generazione in cui le donne svaniscono a favore del ruolo.”

Nawras Ho quattro figli. Il mio più giovane compirà 20 anni il mese prossimo. È stata la prima a dirmi: “Non vivrò fino a 40 anni”.

L’equilibrio è precario. Ad aumentare l’instabilità c’è il fatto che la loro figlia, Leni, è una ragazzina che non potrebbe essere più contemporanea. Nell’incerto 21° secolo, afferma che non avrà mai figli e non sopporta che si parli di studi e carriera. Si dedicherà completamente allo sport che le permetterà di sentirsi viva. “Ho quattro figli. Il mio ultimo figlio compirà 20 anni il mese prossimo. È stata la prima a dirmi: ‘Non vivrò fino a 40 anni.'” Valerie Tong Kwong si fida. La frase in cui troviamo il testo nel libro. “Mi assicuro di ascoltare i miei figli. Ovviamente, come genitori, è molto difficile ascoltare, ma siamo in un mondo che probabilmente si sta dirigendo verso il collasso.”

“Frammento dell’Eternità” di Valerie Tong Kwong

Prigionieri delle loro vite

Esercitandosi nelle cadute come fa lei (15-20 ore di allenamento per pochi secondi di acrobazie, una più pericolosa della precedente), Leni (13) lavora con l’allenatore Jonah. Un altro personaggio del romanzo, il quarto e primario. Se tutti fossero prigionieri della vita che hanno sopportato, “Jonah, a differenza degli altri, è cresciuto con l’idea che qualsiasi forma di connessione è destinata alla distruzione, e quindi al dolore”. Come al solito, Valerie Tong Kwong ha migliorato la psicologia dei suoi eroi.

Nawras Non c’è niente di meraviglioso nella natura che ci minaccia.

Un’altra sua caratteristica è la suspense che permea la storia man mano che la situazione peggiora e i ruoli si sviluppano. “Il nostro equilibrio è molto fragile, bastano poche cose perché tutto crolli, e ogni personaggio può portare o al collasso o, al contrario, al radicamento”. Da qui la frase che Hölderlin scelse come inizio: “Dove cresce il pericolo, cresce anche ciò che salva.”. “Ho ricevuto molti commenti sul fatto che il mio libro abbia un’atmosfera meravigliosa. Mi piace molto che mi venga detto questo, e mi diverte, perché il nostro primo istinto è quello di vederci qualcosa di fantastico, perché ci spaventa. quando in realtà non c’è nulla di meraviglioso nella natura che ci minaccia “.

Tra le altre domande, Valerie Tong Kwong lo spera Acrobazie aeree Fa venire voglia ai più scettici di fare un passo da parte. “Non domani, non tra 5 o 10 anni, dobbiamo agire adesso”.Lei insiste. Ha ragione, non è vero?

⇒Acrobazie aeree | Romanzo | Valerie Tong Kwong | Gallimard, pp., € 20,50, digitale € 15

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire ecco.

Estratti

“Non avrà figli, questo è certo. Non metterà tutte le sue energie in studi che diventeranno obsoleti prima di finirli, in una carriera che scomparirà prima di aver inviato il suo primo curriculum o sarà gestita da un manager, l’IA vivrà ciò che deve vivere, prenderà ciò che può permettersi e scapperà dall’Oscurità se non sfuggi alla morte, e più rapidamente. […]”