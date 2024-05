Siamo rimasti stupefatti da Optimus Prime e oggi questi professionisti dei giocattoli per adulti sono tornati con una nuova versione del loro robot con risposta vocale: il Transformers Megatron Robot.

Gli appassionati di robot, in particolare della licenza Transformers, hanno motivo di rallegrarsi: ha appena debuttato un nuovissimo robot del marchio Robosen, l’arcinemico di Optimus Prime.

Un robot danzante che si trasforma in un camion!

Lui ricorda! Poco più di un anno fa, abbiamo avuto il piacere di vedere arrivare presso la nostra sede Optimus Prime, un robot ideato dal marchio Robosen. A differenza dei bot più avanzati al mondo, è ancora possibile accedere ai bot di Robosen per una parte significativa dei portafogli (a condizione che tu abbia comunque risparmiato un po’!).

Quando lo abbiamo visto nella nostra redazione, Optimus Prime ha impressionato tutti: balla, si trasforma in un camion, ma soprattutto… Obbedisce ai comandi vocali. È un po’ come se stessi parlando con un assistente vocale come Alexa, Siri o anche Google. Ciò significa anche che non hai bisogno di alcuna conoscenza di programmazione per goderti questo robot poiché tutti i controlli sono intuitivi, tutto quello che devi fare è chiedere.

Forte del successo ottenuto con Optimus Prime, il marchio Robosen non solo è stato all’altezza dei suoi risultati, ma ha appena messo in vendita un nuovo robot: il Megatron G1.

Megatron è stato aggiunto alla collezione di robot Transformers di Robosen e puoi averlo a casa!

Sfortunatamente, questa volta non abbiamo potuto assistere ad una demo casalinga di questo nuovo giocattolo robotico, ma sembra che Robosen abbia creato una nuova piccola pepita nello stesso modo in cui ha fatto Optimus Prime. In realtà, Dopo aver attaccato il leader degli Autobot nella licenza Transformers, Brand ha voluto riprodurre lo stesso successo con il suo arcinemico: Megatron, leader dei Decepticon.

Per coloro che non hanno ancora familiarità con l’universo dei Transformers ma sono interessati ai robot, devono assolutamente recuperare questo piccolo ritardo. Innanzitutto, ricorda che l’universo di Transformers è ambientato nel contesto di una guerra interstellare in cui Autobot e Decepticon si affrontano. Quindi i leader di queste fazioni, Optimus Prime e Megatron, si ritrovano sulla Terra e si mescolano così con gli umani. Dopo aver sviluppato e commercializzato Optimus Prime (il prezzo di questo prodotto è di circa 999 euro), Robosen ha capito che era necessario progettare anche il suo più grande concorrente. Nasce così Megatron, lanciato anch’esso ad un prezzo di circa 999 euro.

Megatron può anche essere controllato tramite voce, si trasforma in un carro armato ed è anche possibile aggiungergli altre impostazioni di personalizzazione utilizzando l’app mobile. Inoltre, conta su oltre 200 battute diverse, doppiate dal doppiatore originale di G1 Transformers Frank Welker.

Infine, è chiaro che i due robot possono comunicare e interagire tra loro: non potremmo chiedere di meno!