Vai in aereo? Fai attenzione se hai questo tipo di borsa, ora 3 aziende lo vietano!

Le compagnie aeree British Airways, EasyJet e soprattutto Ryanair hanno deciso di vietare gli smart bag. Sono borse intelligenti che contengono un sistema elettronico integrato che permette di caricare il telefono o connettersi tramite Wi-Fi o Bluetooth.

Per evitare il surriscaldamento delle batterie, queste tre aziende hanno deciso di vietare l’uso di questa tecnologia a bordo.

Puoi viaggiare con una borsa smart, ma…

Se queste tre compagnie non consentono più ai propri passeggeri di utilizzare la propria smart bag, ciò non significa che sia vietato portarla con sé quando si sale sull’aereo.

E con British Airways queste borse intelligenti dovrebbero finire in stiva o in cabina se l’alimentatore può essere facilmente rimosso e riposto nella borsa.

Da parte sua Ryanair chiede ai passeggeri di tenere fuori la batteria della smart bag.

Su EasyJet, infine, dovrebbe essere possibile rimuovere anche la batteria, ma è possibile portarla a bordo, nella stiva dell’aereo o in cabina. Quindi, se la smart bag deve essere trasportata in stiva, dovrà essere priva di batteria, che dovrà essere trasportata in cabina. E se vuoi trasportare il suddetto bagaglio in cabina, la sua batteria deve essere scollegata.

