Ryanair ora vieta questo tipo di bagaglio

Tra Dubrovnik che vieta i bagagli a mano, Portofino che vieta ai turisti di fermarsi a passeggiare, o Venezia che ora paga da sola, si potrebbe pensare che le vacanze all’estero potrebbero presto trasformarsi in un grattacapo in futuro. per colpa di ? L’overtourism e le sue disastrose conseguenze per l’ambiente e la popolazione locale. Nel frattempo, sempre più compagnie aeree impongono requisiti sempre più restrittivi ai propri utenti. Anche le compagnie aeree low cost come Ryanair sono diventate famose per la loro capacità di rendere i nostri voli quanto più scomodi possibile, a meno che non paghiamo di più.

Dì addio alle borse intelligenti

A tutto ciò si aggiunge una nuova misura adottata da tre famose compagnie low cost: British Airways, EasyJet e Ryanair. Quest’ultima ha deciso di vietare d’ora in poi una tipologia di borsa ben precisa. secondo metropolitanaQuesto nuovo divieto potrebbe anche aver interrotto il programma di volo di alcuni passeggeri che non erano a conoscenza di tale regolamento. Prevenire è meglio che curare allora. Ma cosa sono questi famosi bagagli?

Possono trattarsi di “borse intelligenti”, vale a dire bagagli con un sistema elettronico integrato che consente di ricaricare i dispositivi, fungere da punto di accesso Wi-Fi, ma hanno anche connettività Bluetooth e talvolta addirittura tracciano il bagaglio su ruote fino a te attraverso il sistema aeroporto. Ora, queste borse sono state bandite dalle tre compagnie aeree menzionate, a causa di varie storie riguardanti surriscaldamento o incendi di batterie agli ioni di litio.

Ogni azienda ha le sue sottigliezze

Le regole però differiscono da azienda ad azienda. British Airways consente di riporre questi bagagli intelligenti nella stiva o in cabina purché sia ​​possibile rimuovere facilmente la fonte di alimentazione (alimentatore o batteria al litio) e riporla nel bagaglio per tutta la durata del volo. Se prevedi di riporre la tua smart bag in stiva, l’alimentatore della borsa dovrà essere rimosso e portato con te in cabina.

Con Ryanair, dovrai rimuovere la batteria e tenerla fuori dalla tua borsa intelligente durante il volo, sia che tu stia registrando la borsa o portandola con te in cabina. Se non puoi rimuovere la batteria, non potrai portare con te la borsa. Per EasyJet, dovrai anche essere in grado di scollegare e rimuovere la batteria dalla tua smart bag. Ma se vuoi imbarcare il tuo bagaglio in stiva, devi prima togliere l’alimentatore e trasportarlo separatamente in cabina. Se vuoi portarlo in cabina dovrai togliere la batteria, ma finché è scollegato puoi riporlo all’interno della borsa.

