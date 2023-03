La guerra in Ucraina: due ex funzionari ucraini arrestati per il loro ruolo nella distruzione del più grande aereo di linea del mondo

Venerdì, il servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) ha annunciato l’arresto di due ex funzionari dell’aviazione per il loro ruolo nell’abbattimento dell’aereo più grande del mondo, l’Antonov 225 “Mriya”, all’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022.

L’ex direttore della fabbrica di aerei Antonov e il capo del suo servizio di sicurezza sono stati arrestati. La SBU ha detto su Telegram che il vicedirettore che si sta “nascondendo dalla giustizia” è oggetto di un poster ricercato.

“Coloro che di fatto hanno aiutato il nemico a distruggere uno dei simboli dell’Ucraina dovrebbero subire una meritata punizione”, ha dichiarato Vasyl Malyuk, capo della SBU, in un comunicato stampa.

Secondo la SBU, i tre ex funzionari “hanno impedito ai militari ucraini di costruire fortificazioni” all’aeroporto di Gostomel, vicino a Kiev, a gennaio e febbraio 2022, che poi è diventato teatro di pesanti combattimenti.

Questa organizzazione ha dichiarato: “Queste azioni criminali hanno portato all’invasione temporanea di questo aeroporto strategico e dei siti vicini e alla distruzione dell’aereo Mriya” (“Il sogno” in ucraino), la cui unica copia era su questo sito.

Secondo la stessa fonte, i tre uomini accusati di “impedire le attività lecite” dell’esercito rischiano fino a 15 anni di carcere.

Alla fine di febbraio 2022, l’esercito russo ha distrutto l’unico esemplare del “Mriya”, l’aereo più grande del mondo prodotto da Antonov, durante un combattimento all’aeroporto di Gostomil, venti chilometri a nord-ovest di Kiev.

Questa macchina unica al mondo ha una lunghezza di 84 metri e può trasportare fino a 250 tonnellate di carico a una velocità fino a 850 km / h.