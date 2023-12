Uscendo, uno dei giocatori risponde con fermezza: “Ridicolo, speculazione” – Tout le Football

Lo Standard sta già preparando il mercato invernale. Tra i fascicoli sul tavolo c’è il fascicolo di Isaac Hayden. Il centrocampista in prestito dal Newcastle non riesce a imporsi.

9 partite nella Lega Professionisti, in 8 partecipazioni. Un totale logico per un giocatore che è arrivato tardi allo Standard quest’estate e ha bisogno di rimettersi in forma.

Tranne questoIsaac Hayden Fatica a far valere la sua grande esperienza e portarla a un livello in cui ne ha davvero bisogno. Mentre si parla già della partenza del giocatore quest’inverno in prestito dal Newcastle United.

Sasha TavoleriUn giornalista belga specializzato in rimesse ha spiegato recentemente che Hayden “non si sentirà bene” sulle rive della Mosa e che soffrirà di “nostalgia di casa”. L’inglese potrebbe quindi tornare ai Magpies a gennaio.

Informazioni alle quali Hayden ha risposto con fermezza su X (ex Twitter). E ha aggiunto: “Invece di diffondere sciocchezze, chiedi semplicemente al club o a me stesso, invece di fare speculazioni. Non è difficile”.