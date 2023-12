Coppa di Lega – Il Liverpool si è qualificato per le semifinali dopo aver sconfitto il West Ham

Mercoledì sera ad Anfield non c’è stata alcuna partita. Nonostante l’aggiustamento della squadra all’inizio della partita, il Liverpool ha prodotto una prestazione offensiva eliminando il West Ham (5-1) e qualificandosi per le semifinali di Coppa UEFA. I Reds si uniscono a Chelsea, Fulham e Middlesbrough e sono ora i favoriti per vincere il decimo titolo nell’evento.

Determinati a non dare tregua agli Hammers, i locali, fin dai primi istanti, hanno esercitato pressioni su tutti i terreni che hanno continuato a turbare l’appeal dei rivali. I Reds si sono concentrati comodamente nella mezz’ora avversaria, poi hanno aumentato i loro tentativi, in particolare con l’imponente Harvey Elliott, fino a trovare un’opportunità poco prima della mezz’ora quando, capitalizzando un rapido recupero di Jarrell Quansah, Dominik Szoboszlai ha scatenato un tiro fluttuante. Ha ingannato Alphonse Areola per aprire le marcature (1-0, minuto 28).

Porte aperte dopo la pausa

Se Konstantinos Mavropanos e Benjamin Johnson sopravvivono all’inizio, il Liverpool mantiene la pressione. Dopo essere andati vicini al gol prima dell’intervallo con un colpo di testa di Cody Jacobo, i Reds si sono accovacciati poco dopo il ritorno dagli spogliatoi. All’inizio di un bel scambio con Darwin Nunez, Curtis Jones ha passato la palla tra le gambe del portiere francese per allontanare la sua squadra da ogni risposta avversaria (2-0, min. 56).

Da lì in poi, nonostante il primo gol degli ospiti con un discreto Complimenti, il Liverpool ha giocato il proprio calcio. Dieci minuti dopo l’ingresso di Konate, Salah e Alexander-Arnold (!), i vincitori del 2022 hanno segnato il terzo gol con Jacobo, mettendo fine alla poca suspense rimasta (3-0, minuto 71). Come sconvolti per aver perso la porta inviolata a causa di un meraviglioso tiro di Jarrod Bowen (3-1, 77), Mohamed Salah e Curtis Jones hanno aggiunto due nuovi risultati, forse amplificando le già dolorose conseguenze della delusione di David Moyes in panchina ( 5-1, minuto 84). READ "È ora di parlare..."