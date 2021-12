Buona prestazione di Sergio Gomez Nota: Ligue 1 di grosso calibro interessato!

La prestazione di Sergio Gomez non ha lasciato a bocca aperta molti club europei. A tre buone settimane dall’inizio del mercato invernale, lo spagnolo è fonte di invidia.

La priorità dell’Olympique de Marseille in questa finestra di mercato è trovare un nuovo lato sinistro. Secondo le nostre informazioni, la dirigenza del club marsigliese ha inserito Gomes nella rosa dei candidati. L’immagine offensiva del giocatore influenzerà il lato OM.

Problema: Il club ha bisogno del giocatore al più presto (a meno che non trovi una soluzione in sei mesi e investa in Gomez in estate). OM ha anche una massa salariale esorbitante che la costringe a fare acquisti a credito sotto forma di prestito con opzione/obbligo di acquisto.

L’Anderlecht non ha ancora ricevuto un’offerta concreta e vuole trattenere il suo giocatore almeno fino alla fine della stagione per non indebolirsi. Il management di Violet ritiene di aver fatto una buona scelta pagando solo 1,5 milioni al Dortmund e intende venderlo con un buon profitto.

L’interesse sta crescendo ovunque in Europa, in particolare grazie alle sue statistiche sull’Anderlecht e anche grazie alle sue prestazioni con la Spagna U21.

il Sole Lui, ad esempio, ha mostrato interesse per il Manchester United e altre squadre di alto profilo come Inter, Ajax e Villarreal. E gli interessa anche il Rennes, con cui l’Anderlecht ha già lavorato alla cessione di Jeremy Duques, Lille e Monaco.