USA – Valori da tenere d’occhio a Wall Street (Aggiornato) – 03/03/2023 14:32

(Aggiornato con Verizon, azioni e future relativi all’IA)

3 marzo (Reuters) – Azioni chiave da tenere d’occhio venerdì a Wall Street mentre i futures sugli indici offrono un’apertura al rialzo dello 0,21% per il Dow Jones .DJI, dello 0,24% per Standard & Poor’s-500 e SPX e dello 0,18% per il Nasdaq .

* DELL DELL.N ha dichiarato giovedì che si aspetta che i ricavi e gli utili per il trimestre in corso siano inferiori alle stime, a causa della continua bassa domanda nel segmento dei PC. La mossa ha perso il 3,8% prima del mercato.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O è sceso dell’8,6% nel trading pre-mercato dopo che gli utili del primo trimestre sono stati annunciati e le previsioni sui ricavi erano inferiori alle stime.

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE.N è salito del 2,6% nelle negoziazioni pre-mercato in quanto il produttore di computer portatili ha riportato prospettive ottimistiche sugli utili per l’intero anno.

* VSCO.N in VICTORIA’S SECRET è sceso del 3,3% nel trading pre-mercato dopo aver dichiarato di aspettarsi entrate e utili inferiori alle attese per il primo trimestre del 2023, a causa dell’impatto dell’inflazione sulla domanda dei suoi prodotti.

* C3.AI AI.N, STEELCASE SCS.N, BIGBEAR.AI BBAI.N – I produttori di prodotti di intelligenza artificiale (AI) sono aumentati tra il 5% e il 24% circa secondo le previsioni ottimistiche di C3. , Amplificando l’euforia causata dal lancio del chatbot ChatGPT, sviluppato dall’organizzazione US OpenAI.

* VERIZON VZ.N ha annunciato venerdì che il direttore finanziario e vicepresidente esecutivo Matt Ellis lascerà il gruppo a maggio e sarà sostituito da Tony Skiadas, nell’ambito di diversi cambi di gestione.

* Giovedì COSTCO COST.O ha mancato le previsioni sulle entrate del secondo trimestre poiché i consumatori hanno frenato la spesa per beni non essenziali a causa dell’inflazione. Il titolo ha perso il 2,5% prima del mercato.

* NORDSTROM JWN.N ha dichiarato giovedì che terminerà le operazioni in Canada, con un calo di 400 milioni di dollari nelle vendite nette nel 2023. Meno del previsto, poiché l’inflazione frena le spese non necessarie da parte dei suoi clienti.

* TESLA TSLA.O ha venduto 74.402 veicoli elettrici di fabbricazione cinese a febbraio, con un aumento del 31,65% rispetto all’anno precedente, secondo i dati diffusi venerdì dalla China Passenger Car Association (CPCA).

* Boeing BA.N — La Greater Bay Airlines (GBA) venerdì ha annunciato un ordine per 15 Boeing 737-9, insieme a un “impegno” per cinque 787 Dreamliner per supportare i piani di servizio internazionale a lungo raggio di GBA.

* CITI CN e BANK OF AMERICA BAC.N hanno tagliato le posizioni nelle loro attività di investment banking in Asia, hanno detto a Reuters due fonti vicine alla questione, unendosi ai colleghi JPMorgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley, che stanno anche riducendo la loro forza lavoro a causa del rallentamento delle transazioni in Cina.

* Broadcom AVGO.O prevede che le entrate del secondo trimestre supereranno le stime poiché l’aumento degli investimenti nell’intelligenza artificiale aumenta la domanda per i suoi chip.

* WALMART WMT.N — Il CEO Doug McMillon, 56 anni, prevede di rimanere al timone del più grande rivenditore americano per almeno altri tre anni, secondo quanto riportato giovedì dal Wall Street Journal.

* RIOT PLATFORMS RIOT.O ha annunciato giovedì che prevede di ritardare la pubblicazione della sua relazione finanziaria annuale a causa di errori identificati nei precedenti bilanci.

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE WBA.O smetterà di vendere pillole abortive in alcuni stati repubblicani i cui procuratori generali hanno detto al gruppo che rischiano di infrangere la legge se le distribuiscono per posta.

(Scrittura di Diana Mandea, Montaggio di Kate Enteringer)