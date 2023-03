“Da quanto tempo è in vigore la legge francese in Lussemburgo?”

Lussemburgo/Parigi – Le società lussemburghesi sono obbligate a informare la Francia del numero di giorni di lavoro a distanza dei propri dipendenti? No ad alcuni capi che lo rifiutano in nome della sovranità, e questione imbarazzante per le autorità.

Il lavoro a distanza per i lavoratori transfrontalieri, limitato da imposte e previdenza sociale, è diventato un problema importante.

La questione del lavoro a distanza per i lavoratori francesi oltre confine dovrebbe rimbalzare sui terreni aziendali in Lussemburgo attraverso la tassazione. Tutto è iniziato con una lettera dell’UEL (la Confederazione delle società lussemburghesi) all’inizio di febbraio che invitava le aziende ad “adempiere ai propri obblighi di comunicazione in Francia”, in merito ai dipendenti francesi che avrebbero superato il limite di tolleranza fiscale per i giorni di lavoro a distanza (29 giorni), presto 34).

Il messaggio che ha fatto appello a diversi presidenti lussemburghesi, tra cui uno dei più in vista, Nicholas Heynckes, ex membro del Comitato Esecutivo… dell’UEL. Ha chiesto: “Da quando la legge francese si applica al territorio del Lussemburgo, uno stato sovrano?” giuntura di basel’uomo che dirige attualmente Hospilux solleva una differenza fondamentale nella visione della missione dei datori di lavoro lussemburghesi.

Una manna dal cielo per i fiscalisti?

Da un lato, coloro che ritengono necessario comunicare con il fisco limitrofo e, dall’altro, coloro che negano l’obbligo di garantire questo “onere amministrativo”. “È un dibattito legale contro un dibattito fiscale. Inoltre, non capisco perché le aziende facciano una sorta di denuncia al fisco francese fornendo loro informazioni sui propri dipendenti», spiega l’imprenditore, che sospetta, inoltre, che alcuni esperti fiscali stiano sfruttando questa complessa situazione. vendere consulenza aziendale”. READ Bitcoin 30 dicembre 2021 - Attenzione ai jack

Nicholas Heynckes era un direttore della Confederazione commerciale lussemburghese (CLC). rilascio di pressione

Ironia della sorte, questa opposizione sta emergendo proprio mentre la Francia ha appena snellito le procedure amministrative per annunciare i giorni di telelavoro in eccesso. Dal 1° gennaio, il datore di lavoro in Lussemburgo non deve più detrarre le tasse per la Francia, né dichiarare mensilmente il numero di giorni di lavoro a distanza da parte dei dipendenti interessati. “Tutto si basa su una dichiarazione annuale e il pagamento viene effettuato dal dipendente attraverso un meccanismo di addebito alla fonte sul suo conto corrente”, spiega UEL a di base. Tali comunicazioni sono quindi state indirizzate alle aziende all’inizio dell’anno.

Interrogata sull’“impegno” che dà origine alla polemica, “l’organizzazione dei datori di lavoro riconosce che ciò può sembrare sorprendente” ma insiste sul “vincolo di attaccamento” che unisce i datori di lavoro lussemburghesi e il fisco francese, attraverso i dipendenti residenti in Francia . Si accenna addirittura al “rischio di essere penalizzato per l’azienda e per il dipendente” in caso di mancata attuazione delle relative procedure. Secondo l’UEL, nessuna società ha ancora espresso una minaccia di sanzione da parte di Bercy.

“Ciò è dovuto esclusivamente alla legislazione francese” Ministero delle finanze

Tuttavia, Nicholas Hincks si rifiuta “molto chiaramente” di fornire questa autorizzazione alle autorità francesi. Cosa non era obbligato dall’accordo firmato tra Lussemburgo e Francia? “Questo è il punto. C’è l’approvazione? Ho chiesto al Ministero delle Finanze, ma ancora non riesco a trovare una risposta”, scivola.