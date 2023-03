In Vallonia, le case hanno perso valore in 25 comuni negli ultimi cinque anni (mappe interattive)

Data l’inflazione record del 2022, si registra un calo del valore reale delle abitazioni in 155 dei 262 comuni valloni tra il 2021 e il 2022.

Di Guillaume Declay

Inserito il 03/2/2023 alle 17:44 Tempo di lettura: 4 minuti



UNDiciamo ai belgi che hanno un mattone nello stomaco, ma il portafoglio segue la danza? In Vallonia, il prezzo medio di una casa è ora di € 202.500. Di fronte all’inflazione record per il 2022, il mercato immobiliare ha registrato un leggero calo, con un’attività in calo del 2%, secondo un barometro pubblicato a metà febbraio. In quest’ultimo si legge anche che “l’aumento dei prezzi è stato inferiore all’inflazione”.

Sera

Cogli l’occasione per scavare nei dati dei barometri passati per rivelare quali comuni sono diminuiti nelle case reali (prezzo aggiustato per l’inflazione) negli ultimi cinque anni. Avviso spoiler: dei 262 comuni valloni, solo 25 hanno registrato una diminuzione del loro valore reale (vedi grafico sotto). L’inflazione record per il 2022 è stata migliore di più comuni: 154 comuni hanno subito una perdita di valore reale.



