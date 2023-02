USA: la polizia uccide un afroamericano con entrambe le gambe amputate (video)

ilLa polizia Usa si trova nuovamente accusata di uso eccessivo della forza, dopo la morte di un uomo afroamericano a cui erano state amputate entrambe le gambe in California, ucciso da agenti della città di Huntington Park durante un intervento di aggressione a coltellate.

Vari video del tentato arresto di Anthony Lowe hanno suscitato polemiche mercoledì. Le foto, scattate dagli astanti, mostrano il 36enne che lascia la sua sedia a rotelle per correre sui suoi moncherini, mentre diversi poliziotti gli puntano contro le pistole. Non c’è un angolo che mostri chiaramente cosa succede dopo, ma è accertato che gli agenti hanno sparato all’afroamericano, provocandone la morte.

Il signor Nicholls, 29 anni, è morto il 10 gennaio, tre giorni dopo essere stato presumibilmente picchiato da diversi agenti. Cinque agenti di polizia sono stati licenziati e accusati di omicidio di primo grado nel caso.

La polizia di Huntington Park, una piccola città alla periferia di Los Angeles, ha detto che gli agenti hanno risposto all’accoltellamento di un uomo su una sedia a rotelle. Secondo una dichiarazione della polizia riportata da diversi media statunitensi, il sospettato, che aveva in suo possesso un coltello di 30 centimetri, ha ignorato l’ordine degli agenti di lasciarlo cadere e ha minacciato di “lasciare cadere il coltello”. La polizia ha detto che gli agenti hanno sparato due volte con una pistola stordente senza essere sotto controllo.

Senza specificare quanti agenti hanno aperto il fuoco, la polizia ha affermato nella loro dichiarazione: “Il sospetto ha continuato a minacciare gli agenti con un coltello da macellaio, il che ha provocato la sparatoria di un agente coinvolto”.

I video disponibili mostrano Anthony Lowe che brandisce qualcosa che sembra un coltello. Nelle foto si allontana dalla polizia e non si dirige verso di loro. Secondo il dipartimento di polizia di Los Angeles, incaricato delle indagini, due agenti hanno aperto il fuoco circa 10 volte contro il signor Lowe, che è stato colpito al petto ed è morto sul colpo.