“Mio marito è d’accordo con me.”

“Sei la prima persona che vedo fare questo senza dire ‘salva il bambino’… sono d’accordo con te”, “se questo fosse il mio primo bambino direi ‘salva il bambino'”, “salverei il bambino ma ho 3 bambini a casa che hanno bisogno di me per quello. Devo essere io. Mia madre è morta quando sono nato. Nessun bambino dovrebbe crescere senza conoscere colui che gli ha dato la vita. “Mio marito mi ha detto che il nuovo bambino avrebbe avuto bisogno di più vita. In quel momento, ho deciso che non avrei mai avuto i suoi figli. “È successo alla cugina di mio marito… suo marito le ha detto di salvare il bambino, ha 5 figli a casa … sua madre gli ha urlato contro …” “La gente dice che perdere un figlio e vivere dopo è la parte più difficile… lo dico come se niente fosse, preferirei morire piuttosto che affrontare di nuovo tutto questo. “Mia madre diceva sempre ‘Lana non possiamo fartene un altro, puoi avere un altro bambino, hai bambini a casa che hanno bisogno di te per loro’.”