La guerra in Ucraina: “Con gli aerei da combattimento, saliamo di un’altra tacca”

Gli alleati occidentali dell’Ucraina preferiscono aspettare e vedere come si sviluppa il conflitto prima di fare il passo successivo.

Responsabile del servizio globale

Di Filippo De Boeck



01/02/2023



unVicino ai cannoni a lungo raggio e ai carri armati, l’Ucraina sta spingendo forte per gli aerei da combattimento. L’aeronautica ucraina ha perso una cinquantina di MiG e Sukhoi di fabbricazione sovietica dal 24 febbraio 2022 e sta cercando di sostituirli per migliorare la propria difesa.

Se martedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato chiaramente che gli Stati Uniti non consegneranno gli F-16, alcuni paesi europei non escluderanno più di fare un passo per rafforzare le capacità aeree ucraine di fronte agli attacchi dell’esercito russo. Questo tipo di dispositivo è già in grado di colpire a lungo raggio. Quindi è probabile che aumenti anche la tensione con Mosca poiché metterà la Crimea nel mirino. Che, per Putin, è una linea rossa da non oltrepassare.



