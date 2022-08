Usa con successo test missilistici: “Il deterrente nucleare Usa è sicuro”

Gli Stati Uniti hanno annunciato martedì di aver testato con successo un missile balistico intercontinentale Minuteman III, un test che è stato rinviato due volte per non esacerbare le tensioni prima sull’Ucraina e, più recentemente, su Taiwan.

La US Air Force ha dichiarato in una dichiarazione che il missile disarmato è stato lanciato dalla base dell’aeronautica di Vandenberg in California. L’esercito americano ha affermato che l’aereo, dotato di una testata, potrebbe trasportare una bomba nucleare in tempo di guerra che ha percorso 6.760 km prima di affondare in mare vicino all’atollo di Kwajalein nelle Isole Marshall. “Questo test fa parte delle attività di routine e periodiche volte a dimostrare che la deterrenza nucleare degli Stati Uniti è sicura, affidabile ed efficace di fronte alle minacce del 21° secolo e per rassicurare i nostri alleati‘, US Air Force. “Ci sono già stati più di 300 test di questo tipo e non è dovuto agli eventi mondiali attuali”.

Il test era originariamente previsto per marzo, ma è stato rinviato per la prima volta a causa dell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio, poiché Washington teme che Mosca utilizzerà il test regolare per espandere il conflitto ad altre regioni. È stato rinviato per la seconda volta all’inizio di agosto dopo la visita della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi all’isola di Taiwan, richiesta dalle autorità cinesi.