La guerra in Ucraina: Bakhmut, la “città delle rose” diventata il “Verdun” ucraino, non è altro che un campo di rovine (foto)

Bakhmut si trova nel Donbass, al centro del triangolo tra le città di Donetsk (a sud), Kramatorsk-Sloviansk (a nord-ovest) e Severodonetsk (a nord-est). Kramatorsk, uno snodo ferroviario strategico, cade nelle mani degli ucraini. L’esercito russo occupò Sievierodonetsk dopo un’aspra e mortale battaglia. Bakhmut è un nesso in questa regione industriale del Donbass che è costellata di città con popolazioni che vanno da 70 a 100.000, nate dalla rivoluzione industriale. Molte città in questa regione dell’Ucraina orientale si sono specializzate in un tipo di industria. Nel caso di Bakhmout si estraeva il sale. E questo dal XVII secolo. Oro bianco prevalente nell’economia locale, come nella vicina Solidar (letteralmente “città del sale”), nella periferia interna, città ceduta ai russi a fine gennaio. Per quanto riguarda le altre città, possiamo citare Kadiivka (“Stakhanov” in russo) e il suo carbone (nelle miniere lavorava il famoso operaio Stakhanov), l’industria siderurgica a Mariupol (ferrovia), l’industria chimica a Luhansk e Donetsk; attrezzature agricole a Melitopol, cokerie a Sloviansk; Cavi a Berdyansk. l’auto a Zapporijjia; O a ovest, Dashava e il suo gas naturale.