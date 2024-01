Uno sconosciuto invia 1,2 milioni di dollari a Satoshi Nakamoto!

Solo 6 gennaio 2024 ▪

Recentemente è accaduto un evento interessante nel mondo delle criptovalute. E Individualmente Inviare 1,2 milioni di dollari in Bitcoin Al portafoglio Genesis D Satoshi Nakamoto. Il primo portafoglio creato sulla rete Bitcoin. Naturalmente, Nakamoto se n'è andato da tempo ed è improbabile che riesca a recuperare quei soldi. Questo articolo esamina in modo approfondito il misterioso processo di trasferimento di BTC e ciò che rappresenta.

Trasferisci Bitcoin sul portafoglio Genesis

Il 5 gennaio 2024, un utente Bitcoin sconosciuto ha inviato 26,9 Bitcoin, del valore di 1,17 milioni di dollari, al portafoglio Genesis di Satoshi Nakamoto. L'accordo ha avuto luogo all'1:52 ET. I bitcoin provenivano da un portafoglio ormai vuoto. È stato inviato al portafoglio Genesis con una commissione di transazione di $ 100, che è ben al di sopra della media.

Il portafoglio misterioso è stato inizialmente finanziato attraverso una transazione complessa che prevedeva il flusso di fondi da tre diversi portafogli ad altri 12 portafogli. La maggior parte dei fondi proveniva da un portafoglio identificato dalla piattaforma di analisi blockchain Arkham Intelligence come appartenente all'exchange Binance.

Il portafoglio Genesis originariamente aveva solo 50 bitcoin estratti al momento della sua creazione. Nel corso del tempo, è stato inviato lì più denaro e il suo saldo è salito a 72 BTC alla fine del 2023. Con quest'ultima transazione, il saldo attuale è pari a 99,67 BTC, ovvero 4,3 milioni di dollari.

Portafoglio Genesis e Satoshi

Genesis Wallet è il primo portafoglio creato sulla rete Bitcoin da Satoshi Nakamoto. Probabilmente ha anche minato un gran numero di altri blocchi sulla rete, ma non è chiaro esattamente quanti.

Anche se in teoria Nakamoto potrebbe ancora farlo Tenere il Chiavi privato Consentendo l’accesso a questi portafogli e trasferendo fondi, il consenso generale è che difficilmente lo faranno. In effetti, nessun fondo nei portafogli legati a Nakamoto, compresi quelli del gruppo Genesis, è stato spostato dalla sua scomparsa nel dicembre 2010.

Il misterioso trasferimento di 1,2 milioni di dollari in Bitcoin sul portafoglio Genesis di Satoshi Nakamoto ha sbalordito il mondo delle criptovalute. Sebbene Nakamoto probabilmente non recupererà mai questi fondi, ha ricordato al pubblico la storia del creatore di Bitcoin e del portafoglio di token dietro la rete. Alcuni lo vedono come un insensato spreco di denaro, altri lo vedono come un giusto tributo al genio non celebrato dietro la rivoluzione Bitcoin.

