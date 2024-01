Test del grande marchio: il grande marchio fallisce con la salsa alla bolognese! (confronto)

Edizione comparativa 2021: una bella sorpresa nel nostro test consumatori di questa settimana sui sughi alla bolognese, anche se niente batte la ricetta della mamma

Lato dell'imballaggio: Nel complesso, sembra ancora molto simile. Non ci piaceva il colore del marchio Aldi, anche se il logo del marchio del distributore funzionava. D'altra parte, ci è piaciuta molto la ciotola fornita da Delhaize, che sembrava molto letterale.

Aspetto del prodotto: Per Lidl ci è piaciuto il colore di questa buona salsa perché si vede chiaramente la carne. D'altro canto l'odore era molto forte e un po' sgradevole. Dal lato Aldi, il clou è soprattutto il profumo delle spezie. Dal lato del Carrefour c'erano effettivamente più pezzi di verdura e carne e l'odore era gradevole. È stato simile per Colruyt e Intermarché. A Delhaize era più sottile e interconnesso come una salsa. Per un grande marchio mancava un pezzo di carne e/o verdura. Ma l'odore era molto buono.

Valore nutrizionale : Era abbastanza vario, per una volta. Nutri-Score B per Aldi, Intermarché e Colruyt e Nutri-Score C per Panzani, Carrefour e Lidl. Delhaize ottiene un A.

Etichetta di facile lettura: Per un grande marchio, era illeggibile. Per Carrefour la situazione non era certo migliore. Era un po' piccolo, ma in realtà era meglio a Delhaize. Lidl e Aldi hanno rimediato con un piatto, ma è stato anche semplice. È stato molto positivo per Colruyt e Intermarché.

Gusto: Iniziamo con Lidl, che propone una salsa in cui la carne è un po' troppo carnosa per i nostri gusti. Soprattutto, era acido e disgustoso. In realtà all'Aldi era più “morbido” e quindi più divertente. Lo svantaggio è che il gusto della spezia ha la precedenza su tutto il resto. La salsa Polo di Carrefour era in realtà più vicina a una salsa fatta in casa. C'era ancora un lato leggermente disgustoso. Il vantaggio della salsa Colruyt è che contiene molta carne e ha un buon sapore. D'altro canto è più disgustoso, i pomodori ti devono proprio piacere. Per Delhaize, la salsa aveva un ottimo sapore come quella di pomodoro fresco e la carne si scioglieva in bocca. Per un grande marchio, non era male. Ma abbiamo cercato la carne e, soprattutto, abbiamo ottenuto una concentrazione di spezie che ha avuto la precedenza su tutto il resto. deludente. Infine, Intermarche ha lasciato troppo spazio alle spezie e poco spazio al resto…

Valore del denaro: Per un barattolo da circa 400 g, la grande marca è molto più cara (5,49 €) di Aldi, che offre il barattolo più economico a 0,99 €! Per il resto, ecco nell'ordine: Lidl (1,09 euro), Carrefour (1,45 euro), Colruyt (1,52 euro), Intermarche (1,99 euro) e Delhaize (3,79 euro).