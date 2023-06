I tre motivi per cui il prezzo del Bitcoin potrebbe continuare a salire

Per i detentori di bitcoin, gli ultimi otto mesi non sono stati facili. dopo l’una Un calo storico a meno di $ 17.000 nel novembre 2022 (a causa del clamoroso fallimento di FTX), il valore della prima criptovaluta della storia non ha smesso di salire da gennaio, Superare i 24.000 dollari a febbraio. dopo il picco $ 31.000 e aprileMi sono appena tuffato meno di 27.000. Cattivo presagio per i possessori di bitcoin? Non sembra, perché le notizie nei mercati Suggerisce un aumento futuro quasi certo. spiegazioni

Dollaro più debole, bitcoin più forte

Ad ogni modo, questo è ciò che spiega Michael van de Poppe nel suo articolo “Bitcoin vs. the US Dollar: Why Only a Weaker Dollar Will Push BTC Over $20,000” pubblicato su Cointelegraph.Esiste una relazione inversa tra questi due asset finanziari. Più forte è il dollaro, più debole è il bitcoinviceversa.

Tuttavia, le ultime notizie macroeconomiche lo dimostrano Il dollaro non salirà nei prossimi mesi. L’indice valutario statunitense è sceso dell’1,2% la scorsa settimana, il suo terzo calo settimanale consecutivo.

la ragione? Federal Reserve Bank (Federal Reserve statunitense) Ha interrotto il ciclo di rialzo dei tassi di 15 mesi. Va detto che il recente aumento ha evidenziato la fragilità del settore bancario statunitense, in particolare i fallimenti di Silicon Valley Bank e Signature Bank. Una tendenza al ribasso per il dollaro è inevitabile e il bitcoin può trarne vantaggio.

Annuncio choc di BlackRock

Un’altra buona notizia per i fan dei bitcoin, Pietra nerail più grande gestore patrimoniale del mondo, ha presentato una domanda alla SEC, l’organismo di vigilanza del mercato mobiliare statunitense, il 15 giugno, Crea un ETF Bitcoin.

Come promemoria, gli ETF (Exchange Traded Funds) sono prodotti finanziari supportati dal valore di un indice. Dopo i principali mercati finanziari del pianeta, questo mercato sarà interessato alla prima criptovaluta della storia. Secondo analisti esperti, Ciò porterà a un continuo aumento di BTC nei prossimi mesi.

Bitcoin, un rifugio sicuro?

Nell’aprile 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha avviato azioni legali contro i giganti delle criptovalute, Binance e Coinbase. E i pochi giorni che seguirono questo annuncio Un altro forte aumento (dopo di che è iniziato a gennaio) Prezzo Bitcoin. la ragione? In primo luogo, BTC come asset finanziario è rimasto fuori dalle lamentele della SEC. Il rischio normativo era solo per i detentori di altcoin. Quest’ultimo sembra essersi allontanato da BTC ed ETH, al fine di proteggere i propri asset.

Così sembra Bitcoin è diventato un rifugio sicuro, come l’oro o il dollaro fino all’inizio degli anni settanta. Questa fiducia nel mondo finanziario sta aumentando di giorno in giorno, il dollaro è destinato a scendere, BlackRock sta entrando in gioco… Sembra già che Bitcoin abbia un brillante futuro davanti a sé.

