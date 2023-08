Uno dei principali attori del lavoro a distanza, Zoom richiede ai suoi dipendenti di tornare in ufficio

In concreto, i dipendenti che abitano a meno di 80 km dalla sede aziendale sono invitati a rientrare nella sede aziendale almeno due volte a settimana. Sebbene l’azienda non abbia chiarito il numero di dipendenti interessati o le ragioni esatte di questa strategia imprenditoriale, il management ritiene che questa decisione dovrebbe promuovere razionalmente l’interazione all’interno dei team. Ma conferma che i dipendenti dell’azienda continueranno.Utilizzando le nostre tecnologie proprietarie, continuando a innovare e supportando i nostri clienti in tutto il mondo. Continueremo a sfruttare le funzionalità della piattaforma Zoom per mantenere i nostri dipendenti e team connessi e lavorare in modo efficiente”.

Lavoro a distanza: chi inizia presto non sempre ha il coraggio di finire presto

Pertanto, Zoom sta seguendo le orme di diverse grandi aziende tecnologiche statunitensi, come Google, Meta, Twitter e persino Apple, che negli ultimi mesi hanno tutte chiesto un ritorno ai luoghi di lavoro. Si noti che a settembre 2022 solo l’1% dei dipendenti di Zoom aveva una “presenza regolare in ufficio”.

Rimpicciolisci il potere

Essendo uno dei maggiori vincitori della pandemia, l’azienda statunitense sta tuttavia subendo un rallentamento delle sue attività. Se il lavoro a distanza è ormai all’ordine del giorno, Zoom vede anche la concorrenza sviluppare le sue offerte, come Microsoft con il suo strumento Teams.

All’inizio del 2023, l’azienda ha annunciato la perdita del 15% dei suoi dipendenti, ovvero circa 1.300 posti di lavoro, oltre a tagliare gli stipendi dei suoi massimi dirigenti. “L’incertezza economica globale e il suo impatto sui nostri clienti” Zoom spinto aEseguire una ricalibrazione in modo da poter affrontare l’ambiente economico.ha giustificato il direttore generale, Eric Yuan.

Come la crisi energetica ha cambiato le abitudini dei lavoratori

Pertanto, la graduale ripresa del lavoro faccia a faccia per molte aziende in tutto il mondo è dannosa per la società. Una tendenza che si nota anche in borsa. Nell’ottobre 2020, in mezzo a una crisi sanitaria, la procedura ha superato i $ 500, rispetto ai $ 68 di oggi.

Pertanto, l’azienda spera di cambiare la situazione attraverso la sua nuova politica, che sarà implementata durante i mesi di agosto e settembre, secondo un programma graduale che varia da paese a paese.