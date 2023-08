Alcuni utenti X (ex Twitter) hanno iniziato a ricevere denaro e questo solleva interrogativi

Tuttavia, in questo caso, le redazioni ei media pagano l’AFP per poter utilizzare e pubblicare i messaggi postali. L’utilizzo delle agenzie di stampa da parte dei media si spiega con la necessità, per alcuni media, di ottenere informazioni da un luogo del mondo dove non ci sono giornalisti (es: terremoto ad Haiti), oppure di ottenere più informazioni di quelle ottenute. Dai loro giornalisti (es: notizie in Francia).

I messaggi AFP sono prodotti da giornalisti professionisti. Il loro uso da parte dei media, e quindi l’acquisto di questi dispacci, dipende soprattutto dall’attendibilità di queste informazioni. L’RTBF ha spiegato in dettaglio nel 2019 il ruolo svolto dall’AFP nelle sue informazioni.

In breve, mentre i media pagano AFP, AlertesInfos non paga i media che utilizzano le sue informazioni.

Tuttavia, la forte opposizione tra i giornalisti e la comunità che difende AlertesInfos in questo dibattito è fonte di preoccupazione per giornalisti e media.

“È incredibile vedere il divario Tra la reazione della comunità a questo account da un lato.Avvisi informativi“Chi considera quello che fa come un lavoro, alla fine viene premiato, e d’altra parte l’indignazione dei giornalisti è ancora turbata da questo genere”.i ladri“delle medie, ecrit Elodie Safari su Twitter. Centinaia di migliaia di giovani (soprattutto) non capiscono quanto questo sia imbarazzante e problematico. I giornalisti sono chiamati “arrabbiati” https://www.rtbf.be/ “gelosi” quando osano criticare il loro influencer preferito.“

AlertesInfos ha 320.000 abbonati, gran parte dei quali sostiene il giovane di fronte alla censura che gli è stata rivolta, mentre il resto della professione giornalistica è particolarmente disapprovato in Francia e altrove. Anche i media tradizionali hanno difficoltà a corteggiare un pubblico più giovane, incluso Twitter, mentre questo account sembra essere in grado di fare proprio questo.

In altre parole, AlertesInfos riesce dove i media tradizionali vacillano: attrarre un pubblico più giovane e creare fiducia tra i media e il suo pubblico. La questione della fiducia affascina ancora di più i media tradizionali perché, come dicevamo, questa narrazione non verifica l’informazione stessa.

Premiare i creatori è solo uno dei tanti cambiamenti che Elon Musk ha apportato da quando ha colpito la tendenza di Twitter: la formula per gli abbonamenti a pagamento, la fine delle approvazioni di account ufficiali o riconosciuti e un cambio di nome in una “X”. Spesso questi rapidi cambiamenti hanno visto false partenze o addirittura modifiche o cancellazioni. La ricompensa degli autori potrebbe non essere stata finalizzata.