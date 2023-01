Gli ordini per il Basic Energy Pack verranno inoltrati dal 23 gennaio

In particolare, lo scorso settembre il governo ha deciso di dare alle famiglie che soddisfano le condizioni previste dal pacchetto energia base per novembre e dicembre 2022 gas (135 euro/mese) ed energia elettrica (61 euro/mese). Durante la preparazione del bilancio 2023-2024 in ottobre, le autorità hanno anche deciso di prorogare questi bonus fino a marzo 2023 (Pacchetto Base 2).









Il premio si applica a tutti i contratti variabili. Per un contratto a tempo determinato, i bonus verranno assegnati solo se questo contratto viene concluso o rinnovato dopo il 30 settembre 2021. La procedura non è disponibile per i beneficiari della tariffa sociale.

Nella stragrande maggioranza dei casi, questo pacchetto base verrà pagato automaticamente, o riducendo la bolletta di acconto o versando dal fornitore di energia sul conto corrente del cittadino.

Tuttavia, il bonus potrebbe non cadere automaticamente. Ciò può essere spiegato dal fatto che i dettagli di contatto come cliente presso il fornitore non corrispondono a quelli del registro nazionale.