Uno dei passeggeri racconta la sua terribile avventura

La compagnia aerea low cost Transavia, sussidiaria low cost del gruppo Air France-KLM, rende sempre più scontente le persone. Prova: è stato creato un gruppo Facebook per denunciare ritardi, cancellazioni di voli e altri errori a basso costo.

« Transavia: vittime aziendali Ora raccoglie più di 200 membri che si lamentano dei servizi della compagnia aerea. Tra questi, una cliente si è recentemente lamentata per la cancellazione di un volo di cui ha sofferto. Ecco la sua storia.

Una passeggera arrabbiata condivide la sua lamentela sui social media

La passeggera spiega che si trovava su un volo Transavia Airlines in coincidenza Parigi Orly (Francia) a Palma di Maiorca, Spagna. Venti minuti dopo il decollo, il capitano ha annunciato ai passeggeri che dovevano rientrare all’aeroporto di Parigi Orly.

Senza entrare nei dettagli tecnici, rivela loro che ” luce di sicurezza Dovevo. Quindi un team di tecnici ha dovuto farlo Analisi fallimentare Per vedere se l’aereo può partire, ha spiegato la viaggiatrice nel suo messaggio.

Una volta a Orly, quella che doveva essere la sua vacanza da sogno si trasforma ben presto in un incubo per i passeggeri. Dopo un’ora di attesa sull’aereo, hanno appreso che il guasto non poteva essere modificato.

I viaggiatori vengono lasciati e Transavia assicura loro che le spese dell’hotel saranno pagate mentre aspettano il prossimo volo previsto per la mattina successiva. Dopo pochi istanti, è stato detto loro che non c’era nessun hotel situato vicino all’aeroporto di Parigi.

Transavia: « È brandine o niente! »

Per far aspettare i viaggiatori, Transavia fornisce loro delle brandine nel Terminal 4 dell’aeroporto di Parigi Orly. Sopraffatto, il viaggiatore decide di verificare la disponibilità dell’hotel su Booking.com. È sorpresa di scoprire che tutti gli hotel intorno all’aeroporto sono effettivamente gratuiti.

Tuttavia, a Parigi Orly, lei ei suoi compagni di viaggio sono trattati come bestiame. ” È una culla o niente “, ha avvertito lo staff di Transavia. Ha rifiutato tale trattamento e ha deciso di trascorrere una notte in hotel, che era determinata a rimborsare. Per ora, sta ancora lottando per ottenere i suoi soldi.

Transavia gli avrebbe assicurato che l’albergo e il risarcimento del volo sarebbero stati pagati sul conto del suo compagno. Coloro che non hanno presentato domanda di recupero e i cui numeri forniti non corrispondono al conto il denunciante.

« Mando loro l’IBAN del mio compagno dicendo che non corrisponde, ma siccome Transavia conferma tutto è sistemato dalla loro parte “, scrive. Il viaggiatore dice che è arrabbiato “qChe un’azienda francese si comporti così Ho protestato sul gruppo Facebook: “ È un vero scandalo ».

Transavia assicura che compenserà i propri clienti

Da parte sua, la filiale low-cost di Air France sembra lavarsene le mani. Interagisce con le critiche dei suoi clienti su C8:

« Quando annulla un viaggio, Transavia France rispetta tutti i suoi obblighi commerciali, ovvero la possibilità di posticipare il viaggio su un altro volo Transavia in un’altra data, pagando il biglietto, o se il cliente preferisce viaggiare con i propri mezzi, pagando il biglietto. differenza tariffaria ».

La compagnia aerea low cost aggiunge i costi di alloggio in modo che anche il nuovo volo sia coperto. ” Se la compagnia aerea è stata l’artefice della cancellazione del volo, i passeggeri riceveranno l’indennità europea compensativa “, assicura l’azienda, è in contrasto con le centinaia di lamentele lasciate dai suoi clienti sui social network.

