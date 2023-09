Ecco la nuova straordinaria auto elettrica della Lotus

Lotus ha appena ufficializzato la sua nuova Emeya, un’auto 100% elettrica da 905 cavalli. Annunciata per il 2024, la sportiva andrà a caccia sul territorio della Tesla Model S Plaid e di un’altra Porsche Taycan Turbo S. La sua autonomia dovrebbe essere molto elevata, grazie alla sua enorme batteria.

Nel 2035 tutti i produttori dovranno passare al 100% di elettricità. tutti ? No, perché chi vende meno di 10.000 auto all’anno avrà un anno di grazia. Questo è particolarmente il caso della Lotus, che si è registrata Solo 1.710 immatricolazioni nel mondo Nel 2022, un record. Basti dire che non è il marchio che contribuisce maggiormente alle emissioni inquinanti.

Concorrente perfetto

Ciò non le impedisce di voler ritagliarsi una buona posizione nel mercato delle auto elettriche. Nel 2019, ha presentato la sua prima supercar a emissioni zero (scarico), la Evija. Ciò avvenne due anni prima che introducesse la sua ultima vettura termica chiamata Amira. L’anno scorso il produttore ha presentato il suo super SUV elettrico, l’Eletre, che abbiamo potuto testare durante l’estate e che ci ha davvero impressionato.

Ma è chiaro che l’azienda britannica non intende fermarsi qui. Se non sei presente in Fiera di MonacoMa in fatto di novità non è da meno, visto che ha appena alzato il velo sulla sua ultima creazione, Emeya. Quest’ultimo prende formaUna berlina molto sportivache camminerà sulle aiuole della Tesla Model S Plaid e di altre Porsche Taycan Turbo S. Il suo design, in particolare la fascia anteriore, è ispirato all’Eltre, ma mostra comunque una silhouette completamente diversa.

Questa è la prima volta che il produttore inglese si cimenta con berline ad alte prestazioni. Se L’Evija era limitato a soli 130 esemplari, la nuova Emeya sarà già prodotta in serie. per adesso, dichiarazione Tuttavia, il marchio rimane relativamente silenzioso, senza nemmeno menzionare quali dimensioni dovrebbe avere l’auto sportiva Avvicinati fino a 4,75 metri dalla Model SAnche se nulla è stato ancora confermato. L’auto è dotata di un mesh attivo per migliorare il Cx (coefficiente di resistenza aerodinamica).

Tuttavia, su quest’ultimo non una parola. Notiamo anche Spoiler posteriore attivoNon è stata segnalata la velocità con cui si apre, così come l’imponente diffusore. Il design è aggressivo e la supercar non deve passare inosservata quando scende in strada. La parte posteriore dovrebbe essere molto elegante, con le luci che formano una semplice striscia luminosa che attraversa l’auto da un lato all’altro. Non conosciamo ancora la dimensione dei cerchi, che dovrebbero aggirarsi sui 21 pollici.

fino a 905 cavalli

A bordo della sportiva la presentazione è molto semplice e snella, che ricorda un po’ quanto già propone Tesla. Naturalmente notiamo che c’èAmpio touch screen quadrato Al centro del cruscotto, le sue dimensioni non sono note. È collegato a un piccolo schermo davanti ai passeggeri e a un quadro strumenti digitale per il conducente. Tuttavia non sappiamo ancora quali tecnologie siano a bordo di Emeya e quali vengano utilizzate Materiali riciclati così come la pelleCon Alcantara e alluminio.

La berlina a quattro porte può ospitare quattro persone in totale, ma è chiaramente lontana dall’essere un’auto familiare. Questo può essere visto nella sua carta d’arte assolutamente pazzesca. L’auto sportiva dipende da Piattaforma Eletre Electric Premium Architecture Offre una potenza di 905 CV e una coppia massima di 985 Nm. Da 0 a 100 km/h si raggiunge in 2,78 secondi Per una velocità massima di 256 km/h. Abbastanza per rivaleggiare con i 2,1 secondi della Model S Plaid.

Presenta anche questa nuova Lotus Emeya Batteria capiente da 102 kWh, che dovrebbe aumentarne notevolmente il peso e i consumi. Non è stata annunciata la guida autonoma, ma secondo il marchio sarà simile a quella dell’Eltre. A titolo informativo, quest’ultima può percorrere fino a 600 km secondo il ciclo WLTP. Tuttavia, i tempi di spedizione non sono stati annunciati Il dispositivo sportivo sarà in grado di raccogliere fino a 350 kW In DC, come anche i Suv elettrici.

La sua produzione inizierà il prossimo anno.Ma al momento il prezzo non è stato annunciato dal produttore. Probabilmente per l’atleta dovremo aspettarci un biglietto d’ingresso del valore di circa 100.000 euro, e quindi non avrà diritto al bonus ambientale di 5.000 euro, che comunque sembra davvero poco…

