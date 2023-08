Marocchino dietro la rete più grande d’Europa

Nei Paesi Bassi, il processo a Hisham W. , la mente marocchina della più grande rete IPTV piratata in Europa, il prossimo anno. Anche gli altri imputati coinvolti in questo caso saranno processati, ma separatamente.

Hisham o. Disco scarso et al 1almere.nl. Considerato uno dei principali protagonisti dell’operazione criminale IPTV, è accusato di aver riciclato oltre 17,5 milioni di euro. Al termine dell’udienza, che si è tenuta questa settimana, i tribunali olandesi hanno rigettato tutte le domande di libertà su cauzione presentate dall’avvocato dell’imputato per “problemi mentali”. I giudici hanno motivato la loro decisione con il sospetto che fosse fuggito in Marocco, rivelato da conversazioni intercettate con la sua famiglia e presunti complici.

Secondo il pubblico ministero, il suo desiderio è quello di rilanciare l’attività IPTV in Marocco, che gli permetterà di realizzare un fatturato mensile di mezzo milione di euro, di cui 200mila di utile netto per ricominciare a guadagnare. Soldi per mantenere la sua famiglia. Il processo completo contro i marocchini olandesi dovrebbe iniziare il prossimo anno. A questo processo hanno partecipato anche altri imputati che sono processati separatamente.

Hicham O. Network è una delle più grandi reti IPTV in Europa che ha soddisfatto innumerevoli rivenditori IPTV più piccoli, servendo oltre 1 milione di abbonati. Dopo che è stato rimosso, i client sono stati “trattati con schermate nere senza preavviso”, con oltre 1.200 server inattivi.