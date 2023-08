Una rivoluzione elettrica e un nuovo record Lamborghini

Lamborghini ha scelto la Monterey Car Week negli USA per presentare la concept car che segnerà sicuramente una svolta nella storia del marchio italiano. La Lanzador è alimentata interamente da energia elettrica… Al momento non sono stati comunicati dati tecnici perché questo modello dovrebbe entrare in produzione nel 2028. Notiamo però la presenza di ruote massicce che danno l’aspetto di un SUV a quello che preferisce Lamborghini chiamare “UltraGT. È vero che se guardiamo solo alla carrozzeria, il profilo laterale è più simile a quello di una coupé. Inoltre, ci sono solo due porte. Ma Lamborghini ha già svelato che due persone possono capitare dietro.

La prima Lamborghini elettrica è prevista per il 2028. © Lamborghini Tutto bene a Sant’Agata Bolognese Anche lo stilista di Sant’Agata Bolognese, che quest’anno festeggia i suoi 60 anni, ha approfittato dell’evento per inventare alcuni personaggi interessanti. 5.341 veicoli sono stati consegnati nella prima metà del 2023. Si tratta di un nuovo record per il marchio, con un aumento di 251 unità rispetto alla prima metà del 2022. Il SUV Lamborghini Urus ha trainato il marchio, con 3.241 unità, appena davanti alla maggior parte delle supercar . accessibile”, Huracan. Entrambi i modelli sono esauriti fino a fine produzione! Non c’è dubbio che tutto vada bene a Sant’Agata Bolognese e in generale nel mondo del lusso…