Consultazione sulla salute in Occitania, risultati regrediti

Tra la metà di febbraio e la fine di marzo, l’agenzia sanitaria regionale, ARS, ha lanciato un’importante consultazione dei cittadini online e tramite laboratori locali con 6 milioni di residenti nella regione. Hanno risposto più di 8.000 persone, di cui 1.200 a HeraultLa maggior parte di loro sono donne di età compresa tra i 35 e i 59 anni.

Quali sono le lezioni?

La maggior parte degli intervistati si sente bene, ma la metà pensa che la salute sia scarsa in Occitania. L’87% afferma che le difficoltà per raggiungere un medico di base, un fisioterapista o un dentista sono aumentate. Tuttavia, la facilità di accesso alle cure è il bisogno sanitario numero uno per i residenti della nostra zona, che vogliono anche medici che si prendano il tempo di spiegare e ascoltare il paziente.

Questa consultazione ci mostra anche che la prevenzione sta progredendo. 1 intervistato su 2 ha dichiarato di prestare maggiore attenzione al proprio stile di vita, mentre il 17% ha affermato di prendere parte a procedure di screening, cosa che non aveva mai fatto prima.

Quali sono le idee per migliorare il sistema sanitario?

Tra le soluzioni proposte per migliorare la salute c’è lo sviluppo di consultazioni a distanza nelle case di servizio francesi, Autobus sanitari rurali O rafforzare il ruolo di farmacisti e infermieri.

Questa consultazione chiave dei cittadini sarà integrata nel lavoro svolto dall’ARS per dare priorità alla politica sanitaria regionale per il 2023/2028.