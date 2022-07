Un inizio promettente per la prima rete quantistica a Sherbrooke

Questo testo è tratto dal Courrier de l’économie dell’11 luglio 2022. Per iscriversi, clicca qui.





La prima rete quantistica è nata a Sherbrooke. Ma cos’è una rete quantistica? È una rete di computer – una fibra ottica, per l’esattezza – in cui i dati viaggiano nello stesso modo in cui viaggiano su una rete normale (o su Internet). Con la differenza che invece di scambiare bit di informazioni, stiamo scambiando “qubit” di informazioni.

da cosa? I qubit sono gli elementi costitutivi dell’informatica quantistica. Il bit, come sappiamo, ha solo due stati: è zero o uno. L’insieme dei bit permette di creare funzioni più avanzate, che finiscono per prendere la forma dei software e delle applicazioni che utilizziamo quotidianamente sulle nostre workstation e smartphone.

I qubit sono una sovrapposizione di bit che possono adottare uno dei due valori di bit contemporaneamente. Questa particolarità permette di bypassare la potenza di calcolo del computer. Ad esempio, il computer quantistico sviluppato dai ricercatori di Google è attualmente 158 milioni di volte più veloce nel risolvere determinate equazioni matematiche rispetto al più potente supercomputer “classico”.

Una rete quantistica è in una certa misura la rete digitale equivalente di un computer quantistico per l’informatica moderna. La promessa è di poter scambiare qubit da un processore quantistico a un altro. È chiaro che tutto questo, alla lunga, passerà molto velocemente.

Non siamo ancora arrivati. Questo è l’obiettivo di creare una rete quantistica “aperta” come quella creata a Sherbrooke e supervisionata da Quebec Numana, in collaborazione con Bell. La rete aperta significa che le aziende private, dalle startup già nel blocco quantistico che ruota attorno all’Università di Sherbrooke alle più grandi società di telecomunicazioni, potranno connettersi alla rete per testare le proprie applicazioni o dispositivi quantistici. .

Il potenziale è grande: si va dai “sistemi di formazioneintelligenza artificiale — per gli assistenti digitali che aiutano i medici a diagnosticare malattie e suggeriscono cure promettenti, “ad esempio, l’ottimizzazione in tempo reale” delle corsie di tutte le auto della città contemporaneamente per evitare ingorghi e ridurre le emissioni”, osserva Numan.

Attualmente ci sono pochissime reti di questo tipo nel mondo. Ma se li colleghiamo tutti insieme, avremo un Internet quantistico che aiuterà a sollevare il campo da terra. Nomana stima oggi il valore del settore in 340 milioni di dollari. Potrebbe salire a tre miliardi entro la fine del decennio.

Il Canada, che è sempre stato tra i pionieri della ricerca universitaria nelle scienze quantistiche, ha bisogno di progetti sperimentali come questo per mantenere, si spera, la sua posizione di leader. Cina, Germania e Stati Uniti stanno investendo molto in queste tecnologie. Tanto più che il loro potenziale è enorme, sia nella sicurezza informatica che nella semplice tecnologia dell’informazione.

Numana dovrebbe anche annunciare entro la fine dell’autunno la creazione di un’altra rete quantistica, questa volta a Montreal, in collaborazione con Telus. Una terza rete dovrebbe vedere la luce in Quebec con un terzo partner.

