Une nouvelle politique d’Apple concernente l’App Store entraîne le mécontentement des développeurs

L’App Store continua a susciter la polémique avec les développeurs. Comme toujours, ce sont les politiques mises en place par Apple pour a boutique d’application destinée aux utilisateurs d’iOS qui ne sont pas du goût de tout le monde. Après les allegations antitrust proférées contre les anciennes politiques, c’est au tour de l’App Improvement de faire face à la fronde des développeurs.

©ymgerman/123RF.COM

Bon nombre d’entre eux se sont plaints de cette nouvelle politique qu’ils jugent préjudiciable pour les développeurs indépendants ainsi que ceux qui travaillent sur les jeux.

Il Courriel de la discorde d’Apple

Il ya quelques jours, la firma di Cupertino un inviato à alcuni développeurs un corriere in un rapporto à la mise à jour delle applicazioni disponibili sull’App Store. Intitulé «App Improvement Notice», il cui corriere indica l’Apple per quanto riguarda il supporto dell’App Store per le applicazioni che non sono state pubblicate per un periodo di tempo determinato.

Après avoir reçu ce courrier, de nombreux développeurs sont montés au créneau pour dénoncer cette nouvelle politique qui serait selon eux très préjudiciable aux développeurs indépendants.et aux aux C’est ainsi que Giochi Protopop, connu pour des jeux comme MotiVoto, Nimian Legends, Wilderless, a partagé sur Twitter une capture d’écran de l’e-mail qu’Apple lui a fait parvenir. Su peut y lire ceci :

« Cette application n’a pas été mise à jour depuis un certo temps et il est prévu de la ritirar de la vente dans 30 jours. Aucune action n’est requise pour que l’application resta disponibile per gli utilisateurs qui l’ont déjà téléchargée.

Vous pouvez garder cette application à la disposition des nouveaux utilisateurs qui la découvriront et la téléchargeront su l’App Store en soumettant une mise à jour per l’esame dans les 30 jours. Si aucune mise à jour n’est soumise dans les 30 jours, l’application sera retirée de la vente ».

Un autre bras de fer à venire tra Apple et les développeurs d’applications?

Il faut avouer que la nouvelle politique de l’App Store è disponibile per una buona iniziativa en faveur des utilisateurs. Puisqu’elle oblige les développeurs à mettre à jour régulièrement leurs applications, elle permettra de les render conformes aux API les plus récentes d’Apple. Ce qui devrait normalement améliorer l’expérience des utilisateurs sur les nouveaux appareils.

Toutefois, elle pourrait s’avérer trop contraignante pour les développeurs qui nont pas les moyens suffisants pour faire des mises à jour régulières. Encore que pour le moment, la nouvelle politique ne donne pas de détails concernente la frequenza e laquelle les application doivent être mises à jour pour ne pas être ritirati dall’App Store.

Per il protester contro l’App Improvement, alcuni développeurs ont décidé de rerer determinati de leurs applicazioni dell’App Store. C’est le cas de la développeuse Émilia Lazer-Walker qui l’a fait pour quelques-uns de ses anciens jeux se trouvant dans la boutique d’applications d’Apple. Elle a par la suite indiqué que :

« Les jeux peuvent esister en tant qu’objets achevés. Ces projets gratuits ne sont pas adaptés aux mises à jour o à un modello di servizio en direct, ce sont des œuvres d’art achevées datant de plusieurs années. »

On peut donc Imaginer qu’avec cette nouvelle mesure, Apple risque très fortement de s’attirer une nouvelle fois les foudres des développeurs. Il faut d’ailleurs rappeler que la firme fait actuellement face une amende de plus de 50 milioni di dollari aux Pays-Bas. La faute à une controverse liée aux politiques de l’App Store giochi défavorables aux application de rencontre.

Fonte : 9TO5MAC