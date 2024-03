Intelligenza Artificiale: una canzone pop creata in… 55 secondi

Affascinante, ma inquietante. Giornale Abbiamo testato la web app Suno.AI che permette, in meno di un minuto, di creare un intero brano gratuitamente partendo da poche parole chiave.

È semplicemente disarmante. Una volta che sei sul sito, fai semplicemente clic Crea (Crea), quindi inserisci alcune parole chiave nella casella Descrizione della canzone (descrizione della canzone) E questo è tutto.

Il sito è disponibile solo in inglese, ma i testi possono essere creati in qualsiasi lingua.

“È snervante”, afferma il chitarrista David Bossier del duo Alpha Rococo, dopo aver testato questo software. “Il risultato è lungi dall'essere perfetto, ma questo è solo l'inizio. Entro due o tre anni la situazione migliorerà notevolmente.”

55 secondi

Cronometrando l'intero processo di creazione della canzone, Giornale Richiedendo solo 55 secondi per essere creato, “End of Winter” è una canzone elettro-pop che ricorda lo stile della band Valaire.

Scrivendo nella casella “Canzone pop francese con strofa e ritornello sulla fine dell'inverno”. Descrizione della canzoneIl bot ha impiegato solo una decina di secondi per generare due snippet corrispondenti ai comandi.

Dopo aver scelto il migliore tra i due, abbiamo chiesto all'app di incorporare qualche secondo in più digitando in tal senso nella casella; Concludendo la canzone con parti del ritornello e della melodia che gradualmente svaniscono, la traccia è quindi completa.

100.000 canzoni al giorno

La possibilità di creare così tante canzoni in così poco tempo preoccupa l'Associazione dell'industria della registrazione, dello spettacolo e del video del Quebec (ADISQ).

“Ci sono più di 100.000 canzoni pubblicate ogni giorno su piattaforme di live streaming. Se aggiungiamo prodotti di intelligenza artificiale, diventa un ambiente da cui è difficile per i nostri artisti fuggire.” Cerca ADISQ.

regalità

La questione del copyright riguarda anche le persone che lavorano nel mondo della musica. App come Suno.AI possono sfruttare tutto l'inventario musicale disponibile, senza avvisare gli artisti, per produrre ciò che viene loro chiesto di fare.

“Dato che non conosciamo i dati in base ai quali vengono utilizzate le prove, non possiamo far rispettare la legge sul copyright e garantire che gli artisti ricevano il compenso dovuto quando viene utilizzata la loro musica”, si lamenta Simon Close.

Attualmente è in lavorazione un disegno di legge federale che richiederebbe maggiore trasparenza da parte degli amministratori di programmi che utilizzano l’intelligenza artificiale. Vorremmo obbligare i funzionari a rivelare gli artisti a cui si ispira il programma e ad essere costretti a menzionarlo quando trovano sulle piattaforme una canzone prodotta dall'intelligenza artificiale.

“È inaccettabile che gli artisti non siano pagati adeguatamente”, denuncia David Bossier, che collabora anche con Artisti, un'organizzazione che si batte per i diritti d'autore nel mondo dell'arte. “L’intelligenza artificiale richiede decenni di conoscenza e patrimonio musicale per essere generata [des chansons]Quindi gli artisti dovrebbero essere pagati di conseguenza.

Cos'hanno detto

“Abbiamo bisogno di linee guida per regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale nella musica e dobbiamo continuare a concentrarci sul lato umano della creatività”.

– Alexandre Alonso, Direttore degli Affari del Quebec presso la Società degli Autori, Compositori ed Editori Musicali del Canada (SOCAN)

“Non capisco perché ne abbiamo bisogno. Se richiede il lavoro di un essere umano, penso che sicuramente non sia una buona cosa.”

-Ed Sheeran dentro Audacia in direttaAgosto 2023

“Mi preoccupano i compositori e i musicisti che lavorano su film, serie tv e spot pubblicitari. Le produzioni che hanno sempre meno budget potrebbero ricorrere all'intelligenza artificiale, invece di assumere persone reali, per risparmiare.

– David Bossier, membro del duo Alpha Rococo.

“Non vedo questa situazione in modo molto ottimistico, mi spaventa un po’”.

-Billie Eilish entra Spettacolo in ritardo e in ritardo Con James Corden, maggio 2023

“Tutti gli artisti ispirano grandi artisti, ma a differenza dei programmi che lo fanno, c’è un’impronta di originalità e l’esercizio del giudizio durante la creazione”.

– Simon Close, Direttore degli affari pubblici e della ricerca presso ADISQ

Informazioni su Suno.AI

Fondata nel 2022 in Massachusetts, Suno.AI utilizza due motori alimentati dall'intelligenza artificiale per produrre canzoni in breve tempo. Il primo motore, sviluppato dagli ingegneri dell'app, si occupa di tutto ciò che riguarda lo strumento alimentandosi e imparando dai database musicali a sua disposizione. Per parole chiave e titoli, Suno utilizza il popolare software ChatGPT di Open AI.