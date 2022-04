40 ore di autonomia per il casco con ANC WH-1000XM5 di Sony ?

le WH-1000XM3 et XM4 ont permis (à raison, ce sont des modèles très satisfaisants) a Sony de faire partie des meilleurs ventes du marché encombré des casques avec réduction active du bruit ambiant (ANC). Nos confrères allemands de Technik News ont publié les premiers clichés de la prochaine évolution de ce best seller. En sus d’un design revu et plus moderne (mais qui ne semble plus pliable), le nouveau modèle offrirait de nouveaux haut-parleurs, un traitement audio et un ANC améliorés grâce à une nouvelle puce, ainsi que 40 heures d’autonomie avec ANCsoit 10 heures de plus que la génération précédente.

Pour rappel, le WH-1000XM4 embarque le pratique Bluetooth multipoint (permettant d’appairer simultanément deux appareils, uno smartphone et un ordinateur ou une tablette par exemple), il processeur Q1N pour la réduction active du bruit ambiant (analysant 700 fois par seconde l’environnement pour mieux adapter le rendu), cinq microphones et la technologie Precisa risposta vocale des haut-parleurs 40 mm, des commandes tactiles, et une autonomie de 30 heures avec ANC (38 heures sans).

• Le Sony WH-1000XM4 nero o argento a 308,97€ al posto di 380€

• Le Sony WH-1000XM3 a 234,90€ al posto di 380€