Si votre smartphone Android se décharge facilement, c’est peut-être à cause de cette app

Si vous avez récemment eu l’impression que votre smartphone sous Android chauffe ou se décharge un peu trop facilement, c’est peut-être parce que vous utilisez l’application Messages de Google, le service de messagerie de la firme de Mountain View, qui sert égallement de client per gli SMS e gli MMS, sulla parte superiore degli smartphone sotto Android.

En effet, il ya quelques jours, nos confrères de 9to5Google ont signalé un bug sur cette application qui entraîne une consommation d’énergie anormale sur cette application. Inoltre, i bug est lié à la fonctionnalité d’envoi de photos et de vidéos du service de messagerie, qui utilizzare l’appareil photo du smartphone.

Un correctif est déjà en cours de déploiement

Le bug fait que lorsqu’une personne utilizzano l’appareil envoy photo pourer une image sur l’application Messaggi, celle-ci peut continuer à activer l’appareil photo en arrière-plan, même lorsque la fonctionnalité n’est plus utilisée. Et c’est cet appareil photo utilisé en permanence qui causerait une consommation d’energie anormale, ainsi qu’un déchargement rapide de la batterie.

Se vous pensez que votre smartphone è affetto da bug, il ya un moyen d’éviter que l’application Messaggi ne scarica la batteria dell’appareil inutilement. L’astuce consiste à rifiutare l’accès à l’appareil photo à cette application. Pour ce faire, il suffit d’aller dans paramètres de l’app et de désactiver l’accès à l’appareil photo.

Neanmoins, il est à noter que cela n’est pas forcement nécessaire, puisqu’un correctif est déjà en cours de déploiement. Cité par nos confrères de The Verge, Scott Westover, responsabile della comunicazione di Google, in effetti esplicito che il bug a déjà été identifié et que l’entreprise è en train d’envoyer le correctif aux utilisateurs.

Messaggi Android: le simultanee di iMessage su Android

Comme évoqué plus haut, l’application Messages sur Android n’est pass seullement un client pour les SMS et les MMS, mais un vero servizio di messaggistica que Google positionne comme un simultaneo des apps telles que iMessage, WhatsApp o Telegram.

En effet, Messages permet d’envoyer un autre type de messages applé RCS. Le funzioni dei messaggi RCS su Android sono simili a quelle di iMessage su iPhone.

Et dernièrement, Google n’a cessé d’améliorer cette technologie. Per esempio, la firme de Mountain View a déjà sécurisé les RCS en y appliquant un chifferimento de bout en bout, ce qui rend les textos illisibles lors du transit par ses server. Et très récemment, Google a égallement mis à jour Messaggi afin que l’app puisse prendre les Reactions emoji envoyées depuis un iPhone.