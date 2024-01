Una volta tornato a Courtrai, aveva già annunciato la sua partenza: “La passione non c'è” – Tout le Football

Christophe Dane ha annunciato il suo ritorno a sorpresa in squadra lo scorso ottobre, quando si è ritirato dal gioco per diventare assistente al Kortrijk. Tuttavia, ha lasciato lo Stade des Eperons d'Or.

Christophe Dain ha lasciato il KV Kortrijk la scorsa estate per passare all'SK Roeselare nel D3 VV. Una leggenda minata dagli infortuni giovani Ha annunciato il suo ritiro a ottobre, dopo aver giocato una sola partita nella Coppa Kroki. Allo stesso tempo, ha fatto una bella sorpresa ai tifosi del Kortrijk tornando allo Stade des Eperons d'Or come vice allenatore.

Purtroppo la rimonta non è andata come previsto per l'ex terzino del Kortrijk, che ha collezionato 241 presenze con il KVK. Il danese ha annunciato sabato che lascerà nuovamente il club: “Ho qualcosa di difficile da dire. Da prima del nuovo anno, sentivo che l'entusiasmo e la passione non c'erano”, si rammarica nel suo messaggio pubblicato sul sito. Reti di club.

Conclude: “Volevo fare il passo di vice allenatore per non pentirmene mai. In questo momento, provo poco entusiasmo e passione per scrivere davvero una storia del genere, non importa quanto mi piacerebbe farlo”. .