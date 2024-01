Sabato lo Stade Reims ha conquistato tre punti fondamentali dal Monaco, tornando tra i primi cinque della Ligue 1. Will Still sa però che sarà difficile competere con i migliori club francesi.

Il Reims ha potuto contare sui “belgi” che sabato si recheranno a Monaco. Teddy TeumaInnanzitutto, ha segnato un gol straordinario aprendo le marcature allo Stade Louis II (vedi qui), poi ha aiutato l'ex Gent Thomas Foquet a segnare il secondo gol del Reims nel secondo tempo.

grande vittoria, Resterà Lo considera piuttosto… un “miracolo”: “Il miracolo di Reims che ho visto a Monaco è grandioso. Un blocco ben organizzato che ha rispettato bene il piano”, ha annunciato in dichiarazioni riportate dal quotidiano “The Sun”. Mercato pedonale. “Parlo di un miracolo perché abbiamo fatto delle ricerche con il mio staff e circa il 20% delle persone ci ha visto vincere qui”.

Dietro l'ironia c'è un fatto: lo Stade Reims, che attualmente è al quinto posto nel campionato francese, non ha i mezzi finanziari per competere con i club che lo circondano. “Non ci saranno rinforzi né soldi spesi quest’inverno”, avverte Steele. “Ma abbiamo abbastanza qualità per far male a molte squadre della Ligue 1… Abbiamo un potenziale pazzesco. Sappiamo che il nostro più grande avversario, a volte, siamo noi stessi”.