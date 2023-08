Una vita abbondante e inaspettata è stata scoperta nelle grotte sotto le bocche idrotermali

Nelle profondità degli oceani, i biologi marini fanno regolarmente scoperte sorprendenti. Ma nelle ultime settimane, un team internazionale di scienziati FilialiFiliali au Schmidt Istituto degli Oceani È stato in grado di notare segni di vita vicino a una fonte vulcanica sottomarina. Una vera novità, dettagliata in un comunicato stampa pubblicato l’8 agosto. utilizzando un file RobotRoboti ricercatori hanno cercato in pavimentopavimento La parte oceanica della dorsale orientale dell’Oceano Pacifico, che corre lungo la costa occidentale dell’America.

Canali rocciosi, diverse centinaia di metri sotto la superficie

Al largo della costa di Panama, la nave oceanografica RV Falkor solca le acque dell’Oceano Pacifico. A bordo, biologi marini francesi, tedeschi, americani e austriaci coordinano gli sforzi dell’imbarcazione telecomandata. SebastianPuò immergersi fino a una profondità di 4.500 metri. Quest’ultimo ha lavorato per trenta giorni per riportare le rocce vulcaniche delle montagne idrotermali. Si trova su Ocean Heights, sfalsato in due placche tettonicheplacche tettonicheQuesti canali vulcanici sono stati scoperti nel 1977 CaloreCalore emesso dalle profondità della crosta terrestre.

A queste profondità, la temperatura dell’acqua non supera i 2 gradi Celsius. Il liquido freddo precipita nel canale e incontra il magmamagma, viene riscaldato a più di 1200 gradi Celsius, si riscalda. Là la pressionela pressione Provoca un effetto simile a quello di un geyser, spingendo il fluido fuori da un impianto idrotermale. Quindi la temperatura intorno a queste fonti è di circa 25 gradi Celsius. Negli ultimi 45 anni, gli scienziati hanno effettuato ampie dissezioni dell’ambiente circostante caminicamini Sott’acqua. Ma scavando sotto le prese d’aria idrotermali, il robot SuBastian ha scoperto e fotografato un’immagine reale Animali selvaticiAnimali selvatici Sotto i cumuli della catena montuosa del Pacifico orientale.

Nel cuore della vita acquatica, a 2.500 metri sotto la superficie

Le acque calde intorno alle bocche idrotermali attirano diversi tipi di animali: vermi e lumache di mare oltre a diversi tipi di microrganismi come i batteri. Una delle specie più rappresentative in questi ambienti è il tubeworm gigante. Tubeworms lunghi decine di centimetri formano una vera e propria “comunità” sotto il fondale oceanico, sfruttando le bocche idrotermali per scavare veri e propri tunnel. Nel giro di pochi anni i vermi possono attecchire e costruire un vero e proprio ecosistema che ne favorisce lo sviluppo. Tuttavia, i biologi non sono stati in grado di determinare se larvelarve Può muoversi attraverso i canali.

Scoperta Schmidt Istituto degli Oceani è la prova che la vita Trova sempre un modo “Anche a 2.500 metri di profondità. Ricorda che al momento è stato esplorato solo il 5% dell’oceano… Non c’è dubbio che nuove spedizioni subacquee ci insegneranno di più sulle specie e le caratteristiche degli ecosistemi, centinaia di metri sotto il livello del mare .”