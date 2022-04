Tipo : l’ASBL DSKD poursuit son appui matériel aux centres de santé

L’ASBL Dynamique Salomon Kalonda Della (DSKD) si occupa di série d’assistance aux strutture sanitarie di Kindu (Maniema). Figlio iniziatore, Salomon Idi Kalonda, a remis samedi 16 avril un lot de matelas a cinq centres de santé de la ville. Mais auparavant, il a dû payer les factures médicales pour trente-six malades.

Les centres de santé Basoko, Kasuku 2, Tokolote, Mikelenge et Lombolombo sont ceux qui ont bénéficié de ce don. Chaque center a reçu dix matelas. Les bénéficiaires ont exprimé d’autres besoins au donateur.

« En tout cas, il n’y avait pas de matelas. Tout ce qui était comme matelas là-bas c’était déjà en lambeaux. Comme on vient de nous amener ça, vraiment ca va aussi permettre aux femmes de bien dormir et de fréquenter nôtre structure. À part les matelas, nous n’avons pas de médicaments, nous n’avons pas de matériel (medico), l’obscurité et d’autres Chooses», un déclaré un des bénéficiaires.

Le coordonnateur provincial de DSKD, le père Sandala, an exhorté les bénéficiaires à utiliser rationnellement ces matelas :

“Qu’ils soient reconnaissants et qu’ils fassent un bon usage de ce matériel parce que on sait que dans le temps, il ya des maternités, des maisons médicales qui ont été dotées de matériel, vendules on ces. Alors, nous devons faire un suivi très importante. Il faut qu’ils emploient ça pour tout le monde, ce n’est pas à vendre.

Par ailleurs, Salomon Idi Kalonda a, au total, assisté dix centres de santé.