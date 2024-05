5 app per organizzare in modo efficiente la tua vacanza

Dopo un mese e mezzo inizieranno le vacanze estive ed estive. Mentre alcuni amano pianificare la propria vacanza, per altri è una vera e propria montagna russa. Per aiutarti a pianificare al meglio la tua vacanza, ecco cinque app per prenotare un volo, trovare un ristorante o anche pianificare la tua vacanza dalla A alla Z.

Skyscanner: trova i voli più economici

Prima di pianificare la tua vacanza lì, forse la cosa più ovvia è sapere dove e quando i voli sono più economici. Ci sono due opzioni per questo. Il primo è vedere, compagnia per compagnia, quali sono i voli più economici. La metodologia è lunga e richiede tempo. L’altra opzione, forse più interessante, è utilizzare un confronto di voli.

È qui che entra in gioco Scanner del cielo. Forse avrai già sentito parlare del suo equivalente web, dove Skyscanner analizza per te tutti i voli in base alla destinazione e alle date scelte e ti fornisce informazioni sui voli più economici. Inserisci gli aeroporti di partenza e di destinazione, le date scelte per i voli di ritorno e, dopo una breve ricerca, l’app ti presenta i voli più economici.

TripAdvisor: trova il ristorante perfetto

E’ ancora necessario presentarlo? Sito web di TripAdvisor ? L’app di recensione di ristoranti, hotel e attività famosa in tutto il mondo è diventata, nel tempo, un riferimento per i viaggiatori. Come accade con Gault&Millau o Michelin, alcuni ristoratori sono molto orgogliosi di esporre nelle loro vetrine il famoso cartello TripAdvisor.

Quando accedi all’app, puoi vedere rapidamente i ristoranti, gli hotel o le attività più votati sul sito e scegliere diversi filtri, come la tua cucina preferita o la fascia di prezzo desiderata.

L’app ti fornisce poi tutta una serie di informazioni sulla struttura, come gli orari di apertura o un elenco di ristoranti e bar. In alcuni locali è anche possibile prenotare un tavolo o i biglietti per l’attività.

XEcurrency: conversione rapida della valuta

Se vai in vacanza nell’Eurozona, non devi preoccuparti di convertire l’euro nella valuta locale. Se invece si va in un Paese la cui moneta è diversa dal nostro caro euro, le cose si complicano. Se alcuni valori come il dollaro o la sterlina britannica sono molto vicini ai nostri valori (1 euro corrisponde più o meno a 1 dollaro o 1 sterlina britannica), in altri paesi del mondo non è così.

con Moneta XECon esso, puoi convertire molto rapidamente la tua valuta nativa in tutte le valute del mondo, secondo il tasso di cambio in tempo reale aggiornato ogni minuto. L’app è gratuita e ti consente di inviare denaro a chiunque nel mondo in qualsiasi valuta.

Packr: Così non dimentichi nulla nelle valigie

Fare le valigie è generalmente sinonimo della prossima partenza ed è un passo un po’ scoraggiante per molti viaggiatori. Generalmente pensiamo a tutto ciò di cui avremo bisogno una volta arrivati ​​lì, e una volta ogni cinque ci rendiamo conto di aver dimenticato l’elemento X o Y. Alcune persone preferiscono pianificare con un elenco cartaceo.

packrSi tratta di un elenco automatico basato sulle previsioni meteo per il tuo soggiorno, sulle attività previste in loco o anche se sei in viaggio per lavoro o per svago. Dopo aver effettuato tutte le scelte relative al vostro soggiorno, l’applicazione preparerà un elenco completo di cose e vestiti da non dimenticare. Il tuo costume da bagno se hai intenzione di andare in spiaggia, il tuo computer se devi lavorare…

L’app è gratuita e per creare l’elenco è necessario guardare un breve annuncio di 30 secondi. Se lo desideri, la versione premium dell’app ti dà accesso a previsioni meteo per 8 giorni, accedi alla modalità famiglia per condividere la lista e creare viaggi con più destinazioni.

Esiste anche un’alternativa molto completa chiamata PackPoint. Tuttavia, a causa dell’interfaccia rigorosa e obsoleta e disponibile solo in inglese, verrà utilizzato solo come ultima risorsa.

TripIt: elenca il tuo viaggio dalla A alla Z

Finalmente, Inciampalo È probabilmente l’app più completa dopo aver effettuato tutte le prenotazioni per le tue vacanze. Se hai prenotato il volo o il treno, hai noleggiato un’auto, stai assistendo a un concerto o hai programmato una visita, puoi inserire tutto nell’app.

Il vantaggio è che si sincronizza molto velocemente con tutte le email di conferma che ricevi. Pertanto, se rileva la conferma della prenotazione di un hotel nella tua casella di posta, l’app suggerirà automaticamente di aggiungerla al tuo itinerario. Se non rileva automaticamente l’una o l’altra prenotazione, puoi inoltrare l’e-mail all’app in modo che la aggiunga da sola.

E con il piano Pro, l’app ti consente di pianificare il tuo viaggio prima ancora che le cose vengano prenotate. Si avvia non appena prenoti, avvisandoti se il prezzo del tuo biglietto scende altrove, inviandoti avvisi in tempo reale se il tuo volo è in ritardo e fornendoti informazioni aggiornate sulla stazione d’imbarco e sul gate…

L’elenco che ti forniamo non è soggettivo.

_

Segui il Belgio su iPhone Facebook, Youtube et al Instagram Per non perdere nessuna delle buone notizie, dei test e delle offerte.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.