salute. Un antico antibiotico trasformato in un’arma contro le malattie a trasmissione sessuale

Gli Stati Uniti dovrebbero presto raccomandare di aggiungere una nuova arma all’arsenale usato contro le malattie sessualmente trasmissibili: un antibiotico sviluppato decenni fa. La doxiciclina, se assunta dopo un rapporto sessuale senza preservativo, ha dimostrato negli studi clinici di ridurre significativamente il rischio di contrarre tre malattie: clamidia, gonorrea e sifilide.

“Abbiamo un disperato bisogno di nuovi strumenti”

La principale agenzia sanitaria federale degli Stati Uniti, CDC (Centers for Disease Control and Prevention), è responsabile della decisione sulle nuove raccomandazioni. Dovrà tener conto della necessità di contenere le epidemie che affliggono milioni di americani, ma anche del rischio di una maggiore resistenza agli antibiotici. “L’innovazione e la creatività sono importanti nella salute pubblica e abbiamo un disperato bisogno di nuovi strumenti”, ha affermato Jonathan Mermin, funzionario dei Centers for Disease Control and Prevention.

È probabile che tali raccomandazioni, che dovrebbero essere pubblicate quest’estate, riguardino solo le persone più a rischio: uomini gay o donne transgender con una precedente infezione.

Alcuni medici lo prescrivono già

Ma quando si sparge la voce, alcuni medici stanno già prescrivendo un antibiotico per questo. Malik, un residente di Washington di 37 anni che ha rifiutato di rivelare il suo cognome, aveva già usato la doxiciclina due volte per la prevenzione, su consiglio del suo medico, dopo gravi rapporti – incluso uno con un partner che non ha riferito di aver tirato fuori un preservativo.

Tutte e tre le infezioni batteriche (clamidia, gonorrea e sifilide) sono in aumento da un decennio e hanno raggiunto i 2,5 milioni nel 2021 negli Stati Uniti. Innanzitutto perché meccanicamente, più contagi ci sono, più sono trasmissibili. Ma anche perché i preservativi sono stati usati sempre meno dall’arrivo del Prep, un farmaco preso come misura preventiva per evitare di contrarre l’Aids. Inoltre, le persone in Prep dovrebbero essere testate ogni tre mesi, il che aiuta a identificare ulteriori infezioni.