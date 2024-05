Amazon, salute, aviazione… cosa sappiamo sui progetti di investimento che diventeranno ufficiali lunedì

A

Il governo ha alzato il velo domenica 12 maggio, dopo le numerose dichiarazioni di Emmanuel Macron attese per la giornata del 7 maggio.H La Francia sceglie un vertice che si terrà lunedì alla Reggia di Versailles, che mira a incoraggiare gli investimenti stranieri. Se l’Eliseo non conferma tutte le informazioni trapelate e non fornisce un numero, la presidenza ha fatto sapere di aspettarsi un numero “record” di annunci, con un importo totale “record”. Molte aziende devono dichiarare il loro desiderio di investire nell’intelligenza artificiale e nell’IT in Francia. Si tratta spesso di ampliamenti di attività esistenti, con investimenti ripartiti su più anni.

Il colosso americano dell’e-commerce Amazon intende investire “più di 1,2 miliardi di euro in Francia” sia nei data center della sua attività cloud, in particolare nell’intelligenza artificiale generativa (AI), sia nei suoi magazzini logistici, con la creazione di “più più di 3.000 posti di lavoro”, ha confermato domenica l’Eliseo. Secondo ” si prevede anche un annuncio multimiliardario da parte di Microsoft. Ultime notizie dall’Alsazia.»

Fertilizzante senza gas naturale

Nell’industria, il progetto più grande in questa fase, in euro, riguarda un potenziale impianto di fertilizzanti che ridurrebbe significativamente le emissioni di anidride carbonica, il gas primario che riscalda l’atmosfera. Il consorzio europeo FertigHy dovrebbe annunciare che sta valutando di investire 1,3 miliardi di euro in uno stabilimento nella regione della Somme, nel Languevoisin, secondo il ministro dell’Industria Roland Lescure su “L”.Tribuna domenicale ».

L’impianto produrrà fertilizzanti azotati senza utilizzare il gas naturale, che è la componente storica. L’idrogeno estratto dall’acqua in un elettrolizzatore sostituirebbe il gas che un tempo gli europei importavano in gran parte dalla Russia. Il progetto, che dovrebbe emettere la sua decisione finale di investimento alla fine del 2026, è una “tabella di marcia per la sovranità europea”, ha affermato Jose Antonio de las Heras Alonso, direttore generale di FertigHy.

Raffinazione del nichel nella Gironda

L’azienda americana Pfizer ha confermato domenica il suo impegno a investire 500 milioni di euro per sviluppare nuovi farmaci e condurre nuovi studi clinici, e l’azienda britannica AstraZeneca circa 360 milioni di euro per modernizzare ed espandere le sue fabbriche. GlaxoSmithKline deve stanziare 140 milioni di euro, soprattutto per il suo sito a Evreux.

Il gigante canadese delle patate congelate McCain ha annunciato domenica un investimento di 350 milioni di euro per aumentare o modernizzare la produzione nei suoi tre stabilimenti francesi.

Il ministro dell’Economia Bruno Le Maire ha inoltre confermato la costruzione di un impianto di raffinazione del nichel nei comuni di Blanquefort/Barembouer, nella Gironda, da parte della società svizzera KL1, come rivelato dal quotidiano Sud Ouest del 28 marzo. Entità dell’investimento: 300 milioni di euro, per 200 posti di lavoro, secondo lui, con l’inizio dell’attività previsto nel 2027.

Roland Lescure ha annunciato che il gruppo chimico belga Solvay riconvertirà il suo stabilimento di La Rochelle nel “lancio della prima fase di un’unità di produzione su larga scala di terre rare” – necessarie per i motori delle auto elettriche -. L’investimento potrebbe eventualmente raggiungere i 100 milioni di euro. Lunedì Emmanuel Macron dovrebbe incontrare il presidente del produttore cinese di batterie Svolt, secondo quanto riportato dal quotidiano Elysee.

Aviazione, Bimby e banche

Bruno Le Maire ha anche annunciato una futura fabbrica di aviazione con la società tedesca Lilium in un sito da identificare “nella Nuova Aquitania, per produrre un aereo regionale elettrico e rinnovarne le batterie”. L’investimento ammonta a 400 milioni di euro, che rappresentano 850 posti di lavoro, e l’entrata in funzione della fabbrica è prevista nel 2026. Lilium sviluppa dispositivi di decollo e atterraggio verticale in Germania. Più modestamente, il produttore tedesco del lussuoso robot domestico Thermomix, Vorwerk, creerà, secondo Roland Lescure, 50 posti di lavoro nel quartiere Châteaudun di Eure-et-Loir, dove dispone già di una fabbrica (verranno investiti 72 milioni).