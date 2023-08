Niger: timori per la salute del presidente rapito Bazoum

Niger Timori per la salute del presidente incarcerato Bazoum Il presidente del Niger Mohamed Bazoum, che è stato rovesciato durante il colpo di stato del 26 luglio, ha ricevuto sabato la visita del suo medico. pubblicato 12 agosto 2023, 23:47

L’Unione europea, il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno espresso preoccupazione per Mohamed Bazoum. Francia Agenzia di stampa

Il presidente nigeriano Mohamed Bazoum, che è stato confinato nella sua residenza presidenziale a Niamey dal colpo di stato che lo ha rovesciato, sabato ha ricevuto la visita del suo medico, secondo uno dei suoi consiglieri, quando la mediazione dei leader religiosi nigeriani ha incontrato i membri del regime militare.

Lo scorso luglio, uno dei consiglieri del presidente estromesso ha confermato che il “Presidente della Repubblica”, Muhammad Bazoum, “si è recato oggi dal suo medico”, che “gli ha portato anche del cibo”, e ha trattenuto con sé anche il figlio e la moglie. 26. Ha aggiunto: “Sta andando molto bene considerando la situazione.”

Molti rappresentanti di organizzazioni e Paesi alleati del Niger prima del golpe avevano espresso preoccupazione per le condizioni di detenzione e lo stato di salute del presidente deposto. Il presidente della Commissione dell’Unione africana Moussa Faki Mahamat ha espresso “grave preoccupazione” quando l’Unione europea, il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno espresso le loro preoccupazioni.

Secondo l’organizzazione non governativa Human Rights Watch, che ha parlato con Muhammad Bazoum, ha descritto il trattamento della sua famiglia come “disumano e crudele”, senza elettricità o contatto umano, e non ha mangiato altro che pasta e riso …, secondo il Media americani CNN.

mediazione

Lo stesso giorno, leader religiosi musulmani nigeriani sono giunti a Niamey per incontrare funzionari del regime militare. I leader religiosi sono stati accolti dal nuovo primo ministro civile, Ali Mohamed Lamine Zain, e poi dal capo del regime militare, generale Abderrahmane Tiane, secondo la televisione nazionale del Niger.

Una fonte vicina alla delegazione ha detto ad AFP che questa “missione di mediazione” è avvenuta con l’approvazione del presidente nigeriano Tinubu, l’attuale presidente della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS). Il suo obiettivo è “ridurre le tensioni derivanti da un possibile intervento militare della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale”, secondo questa fonte.

Si tratta di una delegazione guidata dallo sceicco Bala Law, leader dell’Isala, movimento islamico ispirato alla corrente salafita in Nigeria. Martedì il regime militare ha rifiutato di ospitare una delegazione congiunta dell’ECOWAS, dell’Unione africana e delle Nazioni Unite. Questa mediazione nigeriana arriva quando l’ECOWAS continua a favorire la risoluzione della crisi attraverso mezzi diplomatici, dopo aver dato il suo consenso a dispiegare una forza di intervento per riportare Mohamed Bazoum ai suoi doveri.

L’incontro è stato rinviato

Sabato era prevista ad Accra, in Ghana, una riunione dei capi di stato maggiore dell’ECOWAS, per informare i loro leader sulle “migliori opzioni” in seguito alla loro decisione di attivare e dispiegare la loro “forza di riserva”. Ripristinare l’ordine costituzionale in Niger. Un incontro è stato rinviato a tempo indeterminato per “ragioni tecniche”, secondo fonti militari regionali.

Il calendario e i termini per un potenziale intervento militare dell’Africa occidentale non sono stati resi noti. Ma secondo il presidente ivoriano Alassane Ouattara, il cui Paese contribuirà a questa forza, dovrebbe poter intervenire “il prima possibile”. Secondo un parente di Muhammad Bazoum, il regime militare ha lanciato una “minaccia” di attaccarlo se si fosse verificato un intervento armato.

