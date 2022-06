Quotidiano finestra di mercato (18/06): Un nuovo club entra nel ballo di Lewandowski

Come ogni estate, torna il nostro magazine di transizione! Mentre aspetti la nostra chat interattiva che guiderà le ore più calde in questa finestra di trasferimento, trova ogni giorno le informazioni essenziali sulla finestra di trasferimento nelle nostre vite live. Se ti sei perso le notizie di ieri, Non è troppo tardi per consultarli.

La nostra vita:

– 11:32: Antoine Griezmann È stato citato a Bilbao nel caso in cui Marcelo Bielsa fosse arrivato alla guida dell’Athletic. Per i francesi questo trasferimento non è possibile. Vuole giocare all’Atletico Madrid in questa stagione.

– 11:15: La fine dell’avventura di Monaco Cesc Fabregas. Essendo arrivato durante la finestra di mercato di gennaio 2019, lo spagnolo non avrà raggiunto la prestazione prevista a causa di diversi errori fisici in particolare. È gratis sul mercato.

10:45: Manchester vuole ancora lo spettacolo Frenkie de JongIl Barcellona, ​​tuttavia, non taglierà la cifra richiesta per il solido olandese. Il giovane centrocampista è a suo agio in Catalogna, anche se il Barcellona è sempre disposto a cederlo se viene fatta un’offerta per la cifra desiderata. Il British Telegraph spiega che c’è ancora un gap di 20 milioni di euro tra l’offerta mancuniana e la domanda catalana.

– 10:20: asciuga Mertens Ritorno in Belgio? Anversa vorrebbe attirare il Red Devil a Boswell !

10:10: Secondo RMC Sport e il giornalista Fabrizio Romano, il PSG è sul punto di firmare. Una pepita del Club Porto.

– 10:05: Il quotidiano L’Equipe riporta che il Marsiglia è in attesa di rispostaAxl donnola. Il Red Devil rimarrà riluttante a raggiungere il Marsiglia, che gli dà un contratto di due anni più un anno facoltativo.

10:05: Le cose si stanno muovendo da parte della Juventus. Se Chiellini è partito qualche giorno fa per la MLS e viene confermata l’eventuale partenza di Merih Demiral, i nuovi bianconeri devono partire in fretta: Adrian Rabiot. Secondo il giornalista Fabrizio Romano, il nazionale francese è stato messo in lista di trasferimento quest’estate. Lo stesso giocatore vorrebbe lasciare il club e sta guadagnando l’attenzione di alcune squadre di Premier League.

Nella direzione opposta, la Gazzetta dello Sport annuncia che i torinesi vogliono rafforzare la propria difesa con l’arrivo di Kalidou Coulibaly. I Napoleoni chiedono 40 milioni per il 30enne che gli manca solo un anno di contratto con il Partenopei.

10:00: Milan molto caldo nel mercato. Se si parla tanto della possibilità che Charles de Kettler entri nello stivale, il Corriere dello Sport riporta che le tracce al duo del Lille Renato Sanchez – Sven Putman sono ancora validi. Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, vorrebbe finire in fretta queste cartelle.

– 9h50 : Una prima avventura da ex-trigger coach Miroslav Klose. Il tedesco è stato ingaggiato dal club austriaco D1 Altach.

– 9:45: Turco divertente ammiraglioDi proprietà della Juventus, è stato acquisito definitivamente dall’Atalanta Bergamo dove era stato ceduto in prestito la scorsa stagione.

– 9:30: Non è tornato così in fretta e se n’è andato così velocemente? L’autore di 12 gol in 14 partite al Kasim Pasha Stadium, jackson molika Invidia in Turchia. Pertanto, molti club turchi sono pronti a mettersi le mani nel portafogli per assicurarsi i servizi dell’attaccante congolese.

– 9:00: Nuovo arrivo in archivio Lewandowski ? Secondo Mundo Deportivo, in questo caso il Chelsea vuole rovinare la festa e venire a rubare l’attaccante del Barcellona. Se il quotidiano catalano precisa che il polacco lo favorisce ancora al Barcellona, ​​Thomas Tuchel lo vedrà indossare una casacca blues per sopperire alla sempre più probabile partenza di Lukaku all’Inter.