Una serie di fantascienza su Netflix degna di Denis Villeneuve e Christopher Nolan? Ho visto il problema dei tre corpi e non ne avevo mai sentito parlare prima!

Netflix non intende assistere all'incursione di Apple+ nel mondo della fantascienza senza reazioni. La fantascienza è uno dei generi più popolari degli ultimi anni e il servizio SVOD lo capisce bene. Nel 2024, una serie basata su un titolo letterario più venduto potrebbe permettergli di rivendicare questo genere altamente competitivo. The Three Body Problem non cerca altro che imporsi come la migliore serie di fantascienza del 2024. La missione è riuscita?

Nel corso degli anni, Netflix è diventata un'esperta nell'adattare opere letterarie e comiche che definiscono il genere in serie e/o film. Dal fantasy eroico alla fantascienza e ai supereroi, Il servizio SVOD punta sulla cultura popolare per arricchire il proprio catalogo con prodotti originali e ad alto valore aggiunto. Nel 2024, l’azienda nordamericana è interessata a un libro best-seller della letteratura cinese pubblicato 16 anni fa: The Three-Body Problem.

Ottieni una carta di abbonamento Netflix su Micromania

Il problema dei tre corpi in poche parole

Il problema dei tre corpi è stato un vero fenomeno quando è uscito nel Regno di Mezzo nel 2008 dopo una precedente pubblicazione nel 2006. Sebbene sia considerato “uno dei romanzi di maggior successo del genere negli ultimi due decenni”, È stato tradotto in inglese solo sei anni dopo (nel 2014) e ha vinto il Premio Hugo per il miglior romanzo l'anno successivo. 三体 Dal titolo in cinese semplificato è diventato il primo romanzo in lingua asiatica a ricevere questo riconoscimento letterario americano che premia le opere di fantascienza e fantasy.

Questo libro bestseller inizia la trilogia Memory of Earth's Past di Liu Cixin, che riunisce le opere di The Three-Body Problem (2006-2088), The Dark Forest (2008) e infine Immortal Death (2010). Qualche informazione per brillare ad una cena sociale, Il titolo del primo libro si riferisce al problema degli N corpi nella meccanica orbitale. Ora è il momento dell'adattamento audiovisivo di Netflix, che conta chiaramente su quest'ultimo per avere un impatto importante sul mercato SVOD.

Netflix ha messo dalla sua parte ogni opportunità per rendere il suo spettacolo originale The 3-Body Issue un evento. La serie ha un budget confortevole di 160 milioni di dollari (Dune 2 di Denis Villeneuve è costato 190 milioni di dollari). Quindi la presenza dei creatori di Game of Thrones David Benioff e DB Weiss (Alexander Woo completa il trio) dovrebbe interessare gli abbonati e altre persone curiose. Il casting segue la stessa logica con attori e attrici che avranno risonanza con il grande pubblico (Benedict Wong – Marvel, Eiza Gonzalez – Alita Battle Angel, John Bradley – GoT).

Nella Cina degli anni '60, una giovane donna prende una decisione disastrosa le cui ripercussioni nel tempo e nello spazio influenzeranno il mondo di oggi. Quando le leggi della natura crollano inspiegabilmente davanti agli occhi di un gruppo affiatato di brillanti scienziati, questi si alleano con un detective non convenzionale per affrontare la più grande minaccia della storia umana. -Netflix Francia

Il team della serie Three Body Problem:

Benedict Wong-Da Shi

Jess Hong-Jin Cheng

Jovan Adepo-Saul Durand

Eiza Gonzalez – Agustina “Auggie” Salazar

John Bradley-Jack Rooney

Alex Sharp: Will Downing

Rosalind Zhao-Yi Wenjie

Jonathan Pryce-Mike Evans

Ben Schnitzer – Mike Evans (giovane)

Liam Cunningham-Wade

La serie 3-Body Issue è stata rilasciata su Netflix il 21 marzo 2024.

Problema del corpo N (etflix).

Devo ammettere una cosa prima di entrare nel vivo della questione. Apprezzo molto l'epopea letteraria di Liu Cixin. L'ho scoperto tardi (nel 2019-2020) e sono stato subito preso dal mondo fantascientifico immaginato da un autore cinese di cui fino ad allora non sapevo nemmeno esistesse. Il problema dei tre corpi è stata per me una scoperta letteraria e fantasiosa. Quindi ho aspettato con il fiato sospeso e una certa apprensione l'adattamento della serie da quando è stato ufficialmente rilasciato nel settembre 2020. La mia pazienza è stata premiata oltre le mie aspettative.

Il problema dei tre corpi è un adattamento rispettoso e libero del libro di Louis Cixen. Nei fatti, Questo originale Netflix si basa sul primo romanzo, ma si ispira anche al secondo (La foresta oscura) per alimentare una storia avvincente che, attraverso i suoi molteplici colpi di scena e il suo modo di intrecciare i destini, mi ha tenuto con il fiato sospeso per 7,5 ore. Sì, gli ideatori della trilogia non seguono esattamente il materiale originale, spesso permettendosi di riscrivere la “storia”, ma senza snaturare i temi universali affrontati, per non parlare della direzione precedentemente presa dal romanziere.

3 The Body Problem, dal titolo inglese, è un'opera corale audiovisiva che riunisce un gran numero di personaggi, tutti perfettamente interpretati e, soprattutto, distinti. Anche i più minori hanno abbastanza tempo sullo schermo per esistere al di fuori della funzione della storia. Il formato seriale è ideale per visualizzare sul piccolo schermo un'epopea che, scritta su carta, copre più di 1.200 pagine. Dopo aver visto mi sembra chiaro che il film (e anche la trilogia) non avrebbe mai potuto catturare l'essenza dell'originale senza sacrificare parti intere ed essenziali della trama.

Visivamente, Netflix non ha nulla di cui vergognarsi di fronte alle produzioni originali “SF” concorrenti, comprese quelle di Apple TV+, che sembrano essersi assegnate il compito di dominare soprattutto questo genere (Foundation, Silo, For All Mankind, ecc.). ). La serie Three-Body Problem è stata prodotta con grande cura – con un budget di 160 milioni di dollari – e offre immagini raffinate e sequenze che rimarranno impresse nella mia memoria per molto tempo. Non tutto è perfetto però. Ci sono alcuni effetti, soprattutto nella computer grafica, che faticano a reggere il confronto con le serie citate in precedenza e ancor meno come Dune, Part II (2024) o The Creator (2023).

Non per niente ho citato il lungometraggio diretto da Denis Villeneuve. In effetti, ci sono evidenti somiglianze tra la filmografia del regista del Quebec e la serie. The Three Body Problem ci ricorda alcune delle sue inquadrature, ma anche i suoi temi, di First Contact (Arrival), uscito nelle sale nel 2016. Anche io trovo (e questa è una cosa molto personale) il cinema di Christopher Nolan principalmente nella dimensione ludica oltre che nella struttura narrativa composta da storie intrecciate. I creatori inseriscono indizi e forniscono risposte, ma stanno attenti a non rivelare troppo. Senza necessariamente incoraggiare la visione, vi consiglio soprattutto di prestare attenzione (e di mettere via il telefono).

“La scienza fallisce”, ma non “Il problema dei tre corpi” su Netflix nel marzo 2024. Questa serie di fantascienza adatta rispettosamente i romanzi, senza riappropriarsene e rendendo omaggio al loro autore Lic Cixin e alla fantascienza.

Ottieni una carta di abbonamento Netflix su Micromania