Coppia di bassi Bartott! La persona di nome Andre Boucher ha effettivamente annunciato la notizia su “Chez Jordan” su Télé-Loisirs. A parte lo spettacolo di Fort-Boyard, l’uomo è un agente della RATP. Per dodici anni ha condiviso la vita di Patricia. Poi il conduttore Jordan de Luxe gli ha chiesto come stava sua moglie. “Patricia sta bene, va tutto bene”spiegato razionalmente.

Poi il giornalista gli ha chiesto come avesse conosciuto l’inseparabile. La risposta è stata alquanto divertente. “Il basso Morell voleva conoscermi.”lui inizia. “E’ venuto all’Associazione dei Giovani per incontrare il Passe-Partout e si è messo subito in contatto con Anthony. (Il vero nome di Passe-Muraille, ndr). La produzione dello spettacolo, a cui Passe-Partout si è unito nel 1990, era quindi alla ricerca di “un’altra persona bassa” per formare un duo inseparabile. ‘È andata così’conferma André Bouchet.

Il duo è nato. Ma la loro amicizia non si è fermata qui. Mentre pranzano insieme un giorno, il Passe-Partout si innamora. “Era nel suo appartamento e gli ho detto Anthony, verrò a trovarti a casa tua. Passo e vedo una bella bionda sul balcone, la chiamo e le dico: è di questa bella bionda, mi ha risposto: è mia suocera, poi mi ha chiesto se voglio salire a bere, mi sono alzata e l’ho fatta così.

Così può iniziare una bella storia d’amore. “Lui esce con la ragazza e io sono con la madre della ragazza”il basso Bartott ha suonato in Jordan De Luxe con un senso dell’umorismo.