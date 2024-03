Principe Harry: la biancheria intima del Duca di Sussex al centro di una storia sulla luna?

Curry reale mi fido di lui il Sole, il 5 marzo. L'ex spogliarellista 52enne ha annunciato di aver fatto proprio questo Sono riuscito a vendere biancheria intima IL Il principe Harry Recentemente. “Ho venduto i boxer di Harry per… $ 250.000“, ha detto. Più tardi, ha rivelato la storia di come l'ha ottenuta.

Comunque lo è Dino Palmiotto, proprietario di uno strip club di San Diego che ha acquistato i boxer. “San Diego ha uno strip club, Exposé, e il proprietario lo ha comprato. Per quanto ne so sta ancora cercando di costruire Un santuario in onore di Harry“, ha aggiunto Carrie Royale ai media. Dino Palmuto ha già parlato il Sole Sull'argomento in precedenza. “Voglio questi pantaloni per il club. Il mio Club Sanctuary è la casa perfetta per loro. Ne faranno sempre parte La storia del principe Harry, sono un pezzo di storia. Quest'uomo è un eroe e un'icona, proprio come sua moglie“, ha annunciato.

Principe Harry: Come è finita lì la sua biancheria intima?

Secondo l'ex regina, 52 anni, il principe Harry in quel periodo indossava questa biancheria intima neraUna serata a Las Vegasnel 2012. Allora aveva 27 anni, fratello principe William Sarà Fustigazione di diverse spogliarelliste Durante un ballo comune, inoltre, trapelano foto della serata che all'epoca fecero scalpore.

In queste foto vediamo soprattutto il principe Harry Completamente nudo Dietro una donna nuda. Il duca di Sussex ha abbracciato la donna da dietro. Secondo Carey, quella notte lei e le altre spogliarelliste furono invitate nella suite dove si trovavano il principe Harry e i suoi amici. Durante questa serata, figliolo Re Carlo III Era nudo duranteGioco di biliardo a strisce. In effetti, gli addetti ai lavori suggeriscono che quella notte baciò il principe Harry in quelle mutande.

Principe Harry: L'ex spogliarellista vuole pubblicare foto inedite

Carrie Royale parla ancora con i media e ha confermato di avere delle foto inedite di questa serata a Sin City. “Ciò che posso rivelare lo farà Scioccante il pubblico“, lei spiegò.Stimo che ci siano circa un milione di britannici, o persone di origine britannica, qui in California che vorrebbero vederloE ho sottolineato.

Innanzitutto, Carrie Royale ha detto che avrebbe pubblicato queste foto per suo conto Solo fan. Sfortunatamente per lei, il sito ha Blocca il suo account. “L'account del creatore è stato disattivato e bandito dalla piattaforma per aver minacciato di condividere foto intime senza consenso“, ha spiegato il portavoceSolo tifosi Nell'argomento. Tuttavia, Carey afferma che intende ancora pubblicare queste famose foto.