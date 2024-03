Quali sono gli ultimi venti film che hanno vinto gli Oscar?

10 marzo 2024 a Los Angeles, 96H Gli Academy Awards assegneranno il premio più alto del cinema a un film. Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, il milionario dei bassifondi, l'artista… Uno sguardo agli ultimi venti film vincitori di Oscar.

Prima di scoprire quale film vincerà l'Oscar nel 96H Dell'edizione che si terrà domenica 10 marzo a Los Angeles, ecco l'elenco delle opere che hanno vinto l'Oscar per il miglior lungometraggio, il massimo riconoscimento hollywoodiano, negli ultimi vent'anni.

2023 – Tutto ovunque in una volta

Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ki-Hui Kwan Tutto ovunque in una volta. Leonina



Co-diretto da Daniel Scheinert e Daniel Kwan. Tutto ovunque in una volta Interpreti Michelle Yeoh, Ki-Hui Quan e Jamie Lee Curtis. Il film ha raccolto circa 350.000 spettatori in Francia e oltre 63 milioni di spettatori negli Stati Uniti.

2022 – Coda

Troy Kotsur, Marlee Matlin, Emilia Jones e Daniel Durant Coda.

AppleTV+



Diretto da Sian Hedder, Coda Interpreti Emilia Jones, Marlee Matlin e Eugenio Derbez. È andato in onda su Apple TV+ ed è il primo film su una piattaforma di streaming a vincere l'Oscar per il miglior film.

2021 – beduino

Deforestare i gay Beduino. Immagini dell'esploratore



Il road movie è diretto da Chloe Zhao beduino Il cast include Frances McDormand, David Strathairn e Guy DeForest. Il film ha registrato 568.000 spettatori in Francia e solo 1,4 milioni di spettatori negli Stati Uniti.

2020 – parassita

Le danze di Song Kang Ho parassita. Film sui cottage



Diretto da Bong Joon Ho, parassita Il cast include Song Kang Ho, Woo-Sik Choi e Park So-dam. In dieci mesi, il film ha registrato più di 1,8 milioni di spettatori in Francia. Negli Stati Uniti conta più di 48 milioni di accettazioni.

2019 – Il Libro Verde: Sulle strade del Sud

Mahershala Ali e Viggo Mortensen ballano Il Libro Verde: Sulle strade del Sud. I-One Germania



Diretto da Peter Farrelly, Il Libro Verde: Sulle strade del Sud Interpreti Viggo Mortensen, Mahershala Ali e Linda Cardellini. In sette mesi, il film ha registrato più di due milioni di spettatori in Francia. Negli Stati Uniti, il film ha registrato più di 82 milioni di visualizzazioni in cinque mesi.

2018 – Forma dell'acqua

Entra Sally Hawkins Forma dell'acqua. volpe del ventesimo secolo



Diretto da Guillermo del Toro, Forma dell'acqua Con Sally Hawkins, Michael Shannon e Richard Jenkins. Il film ha totalizzato 1,3 milioni di spettatori in Francia e quasi 50 milioni negli Stati Uniti.

2017 – luce della luna

Alex R. Hibbert e Mahershala Ali luce della luna.

A24/DCM/David Bornfriend



Diretto da Barry Jakins, luce della luna Interpreti Alex R. Hibbert, Ashton Sanders e Trevante Rhodes. Il film ha registrato 563.000 entrate in Francia. All'89esima edizione degli Academy Awards, il film La la terra L'Oscar per il miglior film è stato erroneamente annunciato per la regista Faye Dunaway, accompagnata da Warren Beatty, prima che un produttore annunciasse che in realtà era luce della luna.

2016 – Evidenziare

Michael Keaton e Rachel McAdams Evidenziare. Kerry Hayes / Film sulla strada aperta



Diretto da Tom McCarthy, Evidenziare Con Michael Keaton, Mark Ruffalo e Rachel McAdams. Il film ha registrato 616.000 spettatori in Francia e oltre 32 milioni di spettatori negli Stati Uniti.

2015 – Birdman

Michael Keaton e Edward Norton nel Birdman. volpe del ventesimo secolo



Il film è diretto da Alejandro Gonzalez Iñárritu e vede protagonisti Michael Keaton, Zach Galifianakis e Edward Norton. Birdman Registra 662.000 spettatori in Francia e più di 18 milioni di spettatori negli Stati Uniti.

2014 – 12 anni schiavo

Michael Fassbender e Chiwetel Ejiofor ballano 12 anni unguento. Distribuzione di Marte



Diretto da Steve McQueen, 12 anni schiavo Nel cast Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch. Il film ha totalizzato 1,6 milioni di spettatori in Francia e 53 milioni di spettatori negli Stati Uniti.

2013 – Argo

Ben Affleck e Bryan Cranston dentro Argo.

Warner Bros. società a responsabilità limitata



Diretto da Ben Affleck, Argo Presenta il proprio regista insieme a Bryan Cranston e John Goodman. In Francia il film registrerà 1,3 milioni di visualizzazioni. Negli Stati Uniti il ​​film resterà nelle sale per sei mesi e riceverà più di 135 milioni di visualizzazioni.

2012 – l'artista

Jean Dujardin e Bérénice Piguet l'artista. Warner Brothers Francia



Il film muto in bianco e nero diretto da Michel Hazanavicius vede protagonisti gli attori Jean Dujardin, Bérénice Bejo e John Goodman. in Francia, l'artista Supera i tre milioni di iscrizioni, mentre negli Stati Uniti si contano più di 43 milioni di iscrizioni. Il film ha anche permesso a Jean Dujardin di diventare il primo attore francese a vincere l'Oscar per il miglior film.

2011 – Il discorso del re

Colin Firth dentro Il discorso del re. Distribuzione del mazzo selvaggio



Diretto da Tom Hooper, Il discorso del re Il cast comprende Colin Firth, Helena Bonham Carter e Derek Jacobi. Il film, che resterà nelle sale francesi per circa otto mesi, raccoglierà più di 2,9 milioni di visualizzazioni. Negli Stati Uniti il ​​numero di ingressi in sei mesi ha raggiunto i 138 milioni.

2010 – Dragamine

Scena dal film Dragamine.

supporto



Il film d'azione è diretto da Kathryn Bigelow e vede protagonisti Jeremy Renner, Anthony Mackie e Brian Geraghty. in Francia, Dragamine Registra solo 215.000 presenze e oltre 16 milioni negli Stati Uniti. Il film, che ha fatto diventare Kathryn Bigelow la prima donna a vincere l'Oscar come miglior regista, è stato un critico fallimento commerciale.

2009 – il milionario senzatetto

Dev Patel e Freida Pinto il milionario senzatetto.

Distribuzione di Pathy



Diretto da Danny Boyle, il film è basato sul romanzo d'esordio di Vikas Swarup e vede protagonisti gli attori Dev Patel, Freida Pinto e Mia Drake. in Francia, il milionario senzatetto Rimarrà nelle sale nove mesi e registrerà 2,6 milioni di spettatori. Negli Stati Uniti si accumuleranno più di 140 milioni di spettatori.

2008 – Non esiste un paese per vecchi

Josh Brolin dentro Non esiste un paese per vecchi.

Paramount Pictures Francia



Diretto da Joel e Ethan Coen, conosciuti anche come i fratelli Coen. Non esiste un paese per vecchi Il cast comprende Tommy Lee Jones, Javier Bardem e Josh Brolin. Nel giro di due mesi, il film riceverà più di 900.000 spettatori nelle sale francesi. È andato in onda per circa quattro mesi negli Stati Uniti, registrando oltre 72 milioni di telespettatori.

2007 – Hacker

Matt Damon e Leonardo DiCaprio dentro Hacker. Distribuzione TFM



Hacker È stato diretto da Martin Scorsese. Ha come protagonisti gli attori Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson. In due mesi il film ha registrato più di 1,8 milioni di visualizzazioni. Negli Stati Uniti si supereranno i 130 milioni di spettatori.

2006 – Collisione

Thandiwe Newton, Matt Dillon Collisione. Esportazione cinematografica metropolitana



Diretto da Paul Haggis, Collisione Con Sandra Bullock, Don Cheadle e Matt Dillon. Al botteghino americano, il film ha registrato più di 51 milioni di visualizzazioni. Nei cinema francesi sono venute a vedere il film solo 500.000 persone.

2005 – Bambina da un milione di dollari

Clint Eastwood e Hilary Swank ballano Bambina da un milione di dollari Distribuzione di Marte



Il film è diretto da Clint Eastwood e prodotto da Paul Haggis, e il suo regista è co-protagonista insieme a Morgan Freeman e Hilary Swank. Nel 2005, Bambina da un milione di dollari Accumulerà più di tre milioni di spettatori in Francia e più di 98 milioni negli Stati Uniti.

2004 – Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re

La danza di Viggo Mortensen Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re. Esportazione cinematografica metropolitana



Diretto da Peter Jackson, Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re Interpreti Sean Astin, Elijah Wood e Viggo Mortensen. Il film è stato un successo al botteghino nel 2003 e nel 2004, ricevendo oltre 371 milioni di visualizzazioni negli Stati Uniti e oltre sette milioni in Francia.