Ecco il vincitore di The Voice Kids Belgium: “L’UFO di questa stagione 2!”

Dopo 9 settimane di intensa competizione, sono arrivati ​​i risultati degli otto finalisti della seconda stagione di The Voice Kids. Chi tra la Giovane Madre Tiff Barrow (con Elsa e Mattia), Matthew Irons (con Lucy e Mehdi), Black M (con Elena e Martina) o Alice on the Roof (con il fenomeno Tiliano e Malu) porterà il proprio talento ai vertici della classifica? il mondo e succedere così a Oceana come vincitrice della prima edizione?

Dopo una prima fase che ha visto quattro finalisti (Lucy di Matthew Irons, Mattia di Typh Barrow, Elena di Black M e lo strepitoso Tiliano di Alice on the Roof) emergere dai primi otto su undici e mezzo. Le ragazze sono di mezza età (compresa l’impressionabile Elsa, la bambina di 9 anni), e quindi lo “strano oggetto della stagione”, Elena è quella che vince la finale di The Voice Kids 2 con il suo allenatore Black M. Dopo un’avvincente interpretazione di du Sia (Flames) Durante Dopo il sipario, Rihanna (Diamonds) ha attraversato i KO prima di perfezionare la sua corsa verso la finale su Adèle (Don’t You Remember), la ragazzina che ora ha 11 anni (10 anni durante) ci ha nuovamente stupito, compilato con due sensazionali performance su Amel Bent (Where I go) o anche Queen B, conosciuta anche come Beyoncé (Halo), per finire in grande stile e lasciare tutti a bocca aperta.La giuria imparziale di 100 elettori ha deciso: Il talento nero vince la seconda stagione di The Voice Kids .

The Voice Kids Belgique 2 finale © Proprietà di ARNO PARTISSIMO

Dopo alcuni errori di questa stagione (come le battute di Alice o i tic linguistici di Matthew), la performance di Black M in Grandir, di Typh Barrow nel suo nuovo singolo o anche di Oasis di Jérémie Makiese (vincitore della nona stagione di The Voice ed ex attrice belga dell’Eurovision) ), Elena parte con il trofeo, un weekend in famiglia a Efteling, ma anche e soprattutto una borsa di studio di 10.000 euro per i suoi studi e un contratto con la Universal Music. Il suo singolo di debutto “Your Kind of Pretty” è stato pubblicato il 22 novembre e mette in mostra la maturità di questa giovane stella mentre evoca i dettami della società e quella sete di libertà specifica dei giovani di oggi.

Elena, vincitrice di The Voice Kids Belgium 2 con il suo allenatore Black M ©Property of ARNO PARTISSIMO

Ecco le parole della Universal – una sorta di autobiografia – del suo nuovo protetto:

Elena Kabongo, 11 anni, è una giovane artista belga. Elena è appassionata di musica fin da piccola e canta da quando ha imparato a parlare. Ha preso le sue prime lezioni di canto e teoria musicale all’età di sei anni. Ha anche preso lezioni di pianoforte per un anno. Ispirata da grandi cantanti vocali come Amiel Bent, Olivia Rodrigo, Rihanna e Sia, Elena ha deciso rapidamente di voler trasformare la sua passione nella sua professione. Oltre a cantare, Elena ama anche ballare, soprattutto con le sue due sorelle maggiori. Una cosa è chiara, quando Elena è circondata dalla musica e dal canto, si sente viva. A soli 11 anni, Elena partecipa alla seconda stagione di The Voice Kids Belgium. Durante il suo tempo alla cieca, ha eseguito la canzone di Sia “Flames” e ha ricevuto l’approvazione unanime dei quattro allenatori che hanno elogiato il suo stile. Alla fine ha scelto di unirsi al Team Black M e, dopo aver scalato con successo ogni tappa, si è considerata la più grande vincitrice di questa seconda edizione. Accompagnata dai talentuosi Issa Tengblad e Maxine Van Brocklin, Elena inizia il suo viaggio verso la creazione del suo primo singolo: “Your Kind Of Pretty”. Una giovane ragazza piena di ambizione e convinzioni, canta il suo rifiuto di rispettare i dettami della società attuale e aspira a una maggiore libertà. “A parte la melodia e il ritmo della canzone, ciò che amo particolarmente è il messaggio che trasmette, ovvero la realtà di assumere chi sei.” In una canzone, Elena rivela più di una semplice voce potente e melodica: una grande artista del futuro.