Una scommessa audace: questo professore promette di superare il suo esame se i suoi studenti superano la sfida di TikTok

È una sfida che questi studenti non dimenticheranno. Matthew Prince, professore alla Chapman University (California), ha suggerito un test un po’ speciale per la sua classe: creare un video TikTok. Solo, per ravvivare il tutto, ha aggiunto un’istruzione molto specifica: se è stato visualizzato più di un milione di volte, promette di annullare l’esame.

Tra la classe, solo uno studente ha accettato la sfida. Per fare questo, ha scelto di fotografare semplicemente le istruzioni del test che sono state mostrate in classe. Il risultato dopo 24 ore? Il suo video è stato visto oltre 4 milioni di volte. Un vero successo e una sfida ampiamente riuscita per questo studente. Grazie a lei la sua classe avrà meno esami!

Diversi giorni dopo, il professore in questione ha parlato sul New York Times dopo essere stato criticato per il suo calvario. Ha chiarito che voleva mostrare “(…) L’idea di democratizzare il machismo e l’influenza sui social network, in particolare TikTok, e il fatto che non devi essere famoso per generarlo“.