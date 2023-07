La fine di Waze, autovelox e segnali di controllo? L’app è minacciata di estinzione da Google Maps, suo grande concorrente

Il pericolo è già all’orizzonte.

Waze è una delle app più popolari in Europa ma anche in Belgio dove, secondo gocar.beViene utilizzato quotidianamente da 1,6 milioni di persone. L’app funziona in base al feedback della comunità degli utenti, in particolare per la segnalazione di autovelox o qualsiasi altra forma di controllo.

Una novità nell’app Waze!

Nel 2013, Alphabet, la società madre di Google, ha acquisito Waze. Preoccupazione: c’è concorrenza tra Waze e Google Maps all’interno dello stesso gruppo.

Alla fine del 2022, Waze viene integrato in Geo, il team che supervisiona i prodotti di mappatura in tempo reale di Google. “Questo indica l’inizio del processo di fusione“, analisi gocar.be.

Questo è ciò che sembra stia accadendo. Waze si sta preparando per un massiccio licenziamento. La rete pubblicitaria di Waze (Waze ads) sarà integrata con la rete di Google (Google Ads). “Con l’integrazione della gestione di Waze, abbiamo la chiara impressione che Google Ads stia cercando di arginare il calo delle sue entrate pubblicitarie mettendo le mani su ciò che ancora porta denaro.Analizza di nuovo gocar.be.

Google Maps o Waze: l’accoppiata tra le app di navigazione!

Finora Google non ha mai integrato nella sua applicazione Maps la condivisione delle informazioni stradali tra gli utenti soprattutto quelle relative ai controlli di polizia.

Se Alphabet decide di rimuovere Waze, non è chiaro se i rapporti sugli autovelox saranno integrati in Google Maps, privo di questo aspetto della community. “Ci sono poche possibilità che la segnalazione radar sia possibile se Waze si estinguesse a favore di quest’ultimo…“

A breve è previsto un incontro esplicativo sul futuro di Waze…

“Usa Waze o Google Maps”: a Bruxelles le app sono diventate quasi indispensabili per spostarsi in auto