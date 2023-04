‘È patetico’: l’annuncio di Colruyt non è unanime

Colruyt ha fatto incazzare molte persone questa settimana. la ragione ? Un annuncio pubblicato lunedì ricorda i benefici delle proteine ​​di origine vegetale, invitando così i consumatori a preferirle alle proteine ​​di origine animale.

“Stiamo raddoppiando le iniziative per aiutarti a trovare alternative alle proteine ​​animali. In questo modo, contribuiamo a un ambiente migliore e a un’alimentazione più sanaColruyt ha scritto in un post su Facebook. Per aiutarti, Colruyt Group intende svolgere un ruolo di primo piano e moltiplicare le iniziative innovative: cozze belghe, fagioli di soia, barrette di cricket e hamburger ibridi (prodotto sviluppato internamente al 100%). “

Di fronte a questo messaggio, diversi produttori di carne belgi hanno risposto, protestando contro il canale e il contenuto del suo messaggio:L’allevamento in Belgio è davvero allevamento che fa parte di un’economia circolare, il che è molto importanteL’allevatore di bestiame Manu Laruel spiega al microfono RTL Info. Le mucche sono più o meno sette mesi all’anno al pascolo e questi pascoli sono i migliori serbatoi di carbonio che ci siano al mondo.“

Anche Nicholas Berio, un veterinario specializzato nel settore alimentare, ha denunciato le osservazioni di Colroyt. “In Belgio nel 2020 il consumo medio pro capite di carne era di 10 chilogrammi. Pertanto, da più di 20 anni, puoi mangiare carne vallone per compensare un volo per la Thailandia. Ciò consente di ripensare la scala di produzione di questa carne, che oggi è spesso un capro espiatorio del riscaldamento globale.“

Anche diversi consumatori hanno reagito con rabbia al post:Boicotto i cartelli che ci vendono insetti!Qualcuno scrive: “Vendere un raggio distruggendo un altro mondo, che ti ha reso ricco… è pateticoAltre proteste Le lettere di rabbia abbondano:Deluso e arrabbiato“,”Quando Colruyt vuole provare a cavalcare un’onda al punto da rendersi ridicolo. Non importa, vado a prenderlo da un artigiano locale“,”Non hai coscienza“…

Colruyt ha finito per rispondere alle critiche:Con questa campagna, in nessun caso ci schieriamo contro la carne. Il nostro obiettivo è raggiungere un rapporto più equilibrato tra il consumo di proteine ​​animali e vegetali e orientarci verso una dieta flessibileloro hanno detto.