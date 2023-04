Prezzi diversi per la stessa corsa: Uber non rende tutti uguali!

La domanda è stata recentemente posta sui social media. È stato seguito da diversi media stranieri. Uber eserciterà tariffe variabili in base allo stato di invecchiamento della batteria? Molti utenti di questo vettore passeggeri hanno già avuto questa esperienza di recente. Mentre allo stesso tempo ordinavano la corsa per andare dallo stesso posto A allo stesso posto B, a queste persone venivano offerti taxi a prezzi diversi, fino a due euro. A parità di condizioni, tranne per la minore durata della batteria rispetto a quella più costosa offerta per le corse. Una conclusione molto rapida da parte di questi utenti: Uber può spiare lo stato delle batterie con il pretesto che un utente con scarsa autonomia, per paura di rimanere senza cellulare, accetterà la prima offerta che arriva.

L’ultima ora ha sostenuto il test. Con il caricamento GSM all’84% e l’altro al solo 12%. Dato che scriviamo a Bruxelles, abbiamo voluto verificare il costo del viaggio fino al terminal dei traghetti su Tour et Taxis. Verdetto: 16,6 euro per un telefono con batteria quasi carica. e € 17,56 per l’appartamento, ca. Questa è una differenza di prezzo vicina al 6% per la stessa qualità del servizio. Tutte le altre performance sono state superiori per il telefono piatto.

Ordina la stessa corsa nello stesso momento ea prezzi diversi. Alcuni lo vedono come uno sfruttamento dei dati relativi alle batterie del telefono. Ma Uber lo nega. © Natelhoff / Bernaerts

C’è davvero una relazione tra le condizioni della batteria e il prezzo da corsa? Uber lo nega. Siamo stati contattati, l’azienda ha risposto così: “Uber non tiene conto del livello della batteria del telefono nel calcolo del prezzo del viaggio. I prezzi dinamici applicabili alle corse prenotate con Uber sono determinati dalla domanda attuale di corse e dall’offerta di autisti in grado di soddisfare tale domanda. Durante i periodi di punta, quando ci sono molte richieste di corsa e pochi autisti disponibili in una determinata area geografica, questo può avere un impatto sul prezzo del viaggio. In ogni caso, l’utente viene informato del prezzo della corsa prima di confermare la sua richiesta. Pertanto, il prezzo dinamico viene determinato in base all’occupazione in un’area e non al livello della batteria del telefono dell’utente.

Una spiegazione che ovviamente esclude la variante a batteria ma non spiega nello specifico perché due utenti che si informano contemporaneamente sulla stessa corsa debbano pagare prezzi diversi. Tuttavia, questa differenza di prezzo dovrebbe incoraggiare gli utenti, quando viaggiano insieme, a confrontare le offerte sui propri telefoni, per poi scegliere quella migliore.